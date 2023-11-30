В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией

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Растерянность царит в западном мейнстриме: побеждённая в холодной войне "страна-бензоколонка", управляемая авторитарным режимом "на грани краха", выигрывает у Запада прокси-войну.

Фото: pixels

Устойчивость России стала неожиданностью для Запада

О растерянности Запада говорит хотя бы номинация газетой Politico в категории "разрушители" (читай — спасителей России) председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Преодоление санкций и смягчение их эффекта — это безусловная заслуга всего финансово-экономического блока, а не одного человека, и шире — правительства в целом, включая премьера Михаила Мишустина.

Второй пример такой растерянности — это непонимание того, почему ВСУ не смогли провести успешное контрнаступление, "мы же им всё для этого дали". На другой стороне этой медали — удивление: как ВС РФ после провального лета 2022 года сумели преобразиться, и перейти к устойчивому наступлению по всей линии фронта.

Анализировать в комплексе институциональную устойчивость РФ на Западе не умеют. Таких аналитиков и стратегов, каким был Генри Киссинджер, сумевший создать Кимерику (Китай плюс Америка) и ослабить СССР, американская земля больше не рождает.

Просчёты американских стратегов в отношении РФ

Так в чём же ошиблись западные стратеги, затевая войну с РФ на Украине?

1. Так и не поняли русский менталитет. А именно, что он состоит из:

долготерпения (слово не переводится на другие языки);

надежды на Бога, который "за нас" (у атеистов это надежда на то, что обязательно утрясётся, образуется, пронесёт, устаканится (не переводится) и т. д.);

неспособности жить "под немцем". Как только последние в разных ипостасях начинают пытаться воевать с Россией, "русский медведь" вылезает из берлоги и тогда нападающему "мало не кажется".

2. Не просчитали лидера РФ Владимира Путина. Помнится, как президент Франции Эмманюэль Макрон перед самом началом СВО приехал в Москву отговаривать Путина от резких движений. На пресс-конференции, пока Путин уточнял свою позицию по гарантиям безопасности России, Макрон в полоборота смотрел на него, ухмыляясь. Мол, ну куда "ты прёшь" — санкциями уничтожим. Сейчас французу не до улыбки. Уже год назад он заявил, что без учёта интересов РФ система безопасности Европы невозможна. И вот глава МИД Сергей Лавров едет в Македонию на саммит ОБСЕ разговаривать на эту тему, но уже на условиях Москвы.

3. Не оправдались надежды ни на дворцовый переворот, ни на беспощадный бунт. Первый не случился, потому что государство постаралось его не допустить. Кстати, здесь угроза была нешуточная (вспомним хотя бы Романа Абрамовича с его "посреднической деятельностью" в Стамбуле). Но Запад сам постарался обеспечить фиаско своим агентам влияния "адскими" санкциями на российский бизнес. А почему народный бунт не случился — смотри пункт первый. Единство русского народа стало главной неожиданностью для Запада.

4. Плохо проанализировали возможности российской экономики. Россия не только преодолела санкции, но встала на военные рельсы, запустила новейшие производства своего ВПК, не переставая при этом строить жильё, дороги, ледоколы, электростанции, заводы, выполнять соцобязательства. ВВП РФ вырастет в этом году на 3,5%.

5. Недооценили силу российской армии. Здесь комплекс просчётов — от духа русского солдата до способности российских военачальников быстро учиться и перестраиваться. "Линия Суровикина", феномен ЧВК "Вагнера", в дальнейшем будут ещё сюрпризы.

6. Ставка на украинский нацизм была глубоко ошибочной стратегией. Фашистские кресты на немецких танках — это для русских раздражитель, каких мало. Сам Бог — против такой Украины и такого Запада.

Расплата близка

Растерянность западных аналитиков говорит о том, что финал затеянной войны против РФ руками украинцев будет не в пользу Запада. Кто будет отвечать за гибель и страдания миллионов людей в РФ и на Украине? Неужели и на этот раз США уйдут от расплаты?

Думается, что нет. Трибунал над Джозефом Байденом и компанией будет, но сначала будет революция в Европе, которая положит конец гегемонии США. Потом американцы внутренними разборками сами себя ослабят и их сателлиты начнут переходить на сторону Востока и Юга. БРИКС развивается не потому, что это нужно РФ или Китаю, а потому что это нужно всем.

НАТО распадётся, а доллар и США поставят, соответственно, на место региональной валюты и державы. Тогда по инициативе БРИКС в ООН и будет организован суд над Байденом.

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