Рассказываем, как правильно ухаживать за королевской бегонией

Как вырастить бегонию

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда вы представляете бегонию, вы, вероятно, представляете розовое или красное многолетнее растение, которое цветёт в ящиках и на пригородных газонах. Однако на самом деле существует более 2000 видов бегоний, и многие из них вообще не цветут. Одна из самых популярных — королевская бегония. Она известна своими большими раскидистыми листьями с зелёными и фиолетовыми узорами, похожими на узорную краску.

Фото: https://www.flickr.com/photos/blumenbiene/22669311052/ by Maja Dumat from Deutschland (Germany) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот как правильно ухаживать за растением.

Солнечный свет

Прямой солнечный свет может обжечь её листья, но слишком слабый свет приведёт к тому, что растение станет длинноногим с более мелкими листьями. Окно, выходящее на восток, идеально, но подойдёт и место, выходящее на юг, куда не проникает солнечный свет.

Почва и удобрения

Бегонии очень склонны к переувлажнению и корневым гнилям, поэтому убедитесь, что используемая вами почва или горшечная смесь хорошо дренируется. Вы также можете добавить перлит, песок или дренажные камни в обычную почву для горшков.

Этим растениям полезно вносить хорошо сбалансированные удобрения каждые несколько недель. Вы можете выбрать жидкую подкормку для растений или твёрдое удобрение.

Вода

Поливайте растение, когда верхний слой почвы становится сухим или листья начинают вянуть (слегка вянут). Если вы заметили, что ваше растение впадает в спячку в зимние месяцы, сократите полив до тех пор, пока оно снова не начнёт расти.

Бегония нуждается в одинаковом освещении в помещении и на улице. Сажайте свою бегонию в той части вашего двора, которая получает непрямой или пятнистый солнечный свет. Идеально подходит под деревом в качестве почвопокровного покрытия.