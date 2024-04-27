Кинологи развеяли самый популярный миф о поведении собаки: от чего зависит характер питомца

Кинологи развеяли миф о поведении собак

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У некоторых любителей собак появилось устойчивое мнение, что характер животного зависит от его размера.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие действительно считают, что маленькие собаки требуют меньше ухода и доставляют меньше хлопот.

Существует распространенное заблуждение, что маленькие собаки всегда безопасны и дружелюбны, в то время как большие склонны к агрессии и опасны. Такое мнение часто вводит в заблуждение владельцев, как отмечает Владимир Голубев, глава Российской кинологической федерации в статье на Томск. ru.

Маленькие собаки также могут проявлять неприятное поведение во время прогулок, лаять и нападать на прохожих и других собак.

При выборе питомца эксперты рекомендуют учитывать, что уход и внимание необходимы как для чихуахуа, так и для сенбернара. Хотя порода может что-то сказать о характере животного, его поведение будет зависеть от условий жизни, социализации, воспитания и подхода к дрессировке.

Кинологи считают, что принадлежность собаки к определенной породе предоставляет основные данные для прогнозирования ее характера.