У некоторых любителей собак появилось устойчивое мнение, что характер животного зависит от его размера.
Многие действительно считают, что маленькие собаки требуют меньше ухода и доставляют меньше хлопот.
Существует распространенное заблуждение, что маленькие собаки всегда безопасны и дружелюбны, в то время как большие склонны к агрессии и опасны. Такое мнение часто вводит в заблуждение владельцев, как отмечает Владимир Голубев, глава Российской кинологической федерации в статье на Томск. ru.
Маленькие собаки также могут проявлять неприятное поведение во время прогулок, лаять и нападать на прохожих и других собак.
При выборе питомца эксперты рекомендуют учитывать, что уход и внимание необходимы как для чихуахуа, так и для сенбернара. Хотя порода может что-то сказать о характере животного, его поведение будет зависеть от условий жизни, социализации, воспитания и подхода к дрессировке.
Кинологи считают, что принадлежность собаки к определенной породе предоставляет основные данные для прогнозирования ее характера.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".