Станислав Садальский рассказал, кто из русских писателей придумал смайлик

Станислав Садальский напомнил слова писателя Владимира Набокова, который предсказал появление эмодзи в виде смайлика.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о пророческих словах Владимира Набокова, которые он произнёс в 1969 году.
Литератор с юмором отнёсся к словам журналиста о том, какое место он отводит себе как писатель.
"Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос", — ответил на вопрос представителя СМИ Набоков.
Актёр напомнил, что 22 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Набокова.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".