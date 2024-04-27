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Станислав Садальский рассказал, кто из русских писателей придумал смайлик

Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик

0:51
Шоу-бизнес

Станислав Садальский напомнил слова писателя Владимира Набокова, который предсказал появление эмодзи в виде смайлика.

Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о пророческих словах Владимира Набокова, которые он произнёс в 1969 году.

Литератор с юмором отнёсся к словам журналиста о том, какое место он отводит себе как писатель.

"Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос", — ответил на вопрос представителя СМИ Набоков.

Актёр напомнил, что 22 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Набокова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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