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Опасно на дороге: как понять, что амортизаторы вашего авто говорят "прощай"

Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами

1:25
Авто

Весной часто возникают дополнительные шумы в автомобиле, которые могут указывать на различные поломки, включая частую проблему с амортизаторами. Неполадки в амортизаторах могут привести к увеличению тормозного пути, ухудшению сцепления с дорогой и снижению общего комфорта вождения.

Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, что исправные амортизаторы критически важны для гашения колебаний при встрече с препятствиями на дороге.

Если автомобиль при торможении начинает отклоняться в сторону, или слышны стуки при проезде неровностей, это может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами. Родионов советует регулярно проводить самодиагностику, например, проезжая через "лежачие полицейские" для проверки наличия посторонних звуков.

Важно также проверять наличие следов течи на амортизаторах и неравномерный износ шин, что также может указывать на неисправности.

Производители обычно рекомендуют замену амортизаторов каждые 80 тысяч километров или каждые три года, однако сложные условия эксплуатации могут сократить этот срок.

Родионов подчеркивает необходимость регулярных проверок амортизаторов на специализированных станциях технического обслуживания для обеспечения безопасности и комфорта вождения.
 
 
 
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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