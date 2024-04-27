Опасно на дороге: как понять, что амортизаторы вашего авто говорят "прощай"

Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Весной часто возникают дополнительные шумы в автомобиле, которые могут указывать на различные поломки, включая частую проблему с амортизаторами. Неполадки в амортизаторах могут привести к увеличению тормозного пути, ухудшению сцепления с дорогой и снижению общего комфорта вождения.

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, что исправные амортизаторы критически важны для гашения колебаний при встрече с препятствиями на дороге.

Если автомобиль при торможении начинает отклоняться в сторону, или слышны стуки при проезде неровностей, это может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами. Родионов советует регулярно проводить самодиагностику, например, проезжая через "лежачие полицейские" для проверки наличия посторонних звуков.

Важно также проверять наличие следов течи на амортизаторах и неравномерный износ шин, что также может указывать на неисправности.

Производители обычно рекомендуют замену амортизаторов каждые 80 тысяч километров или каждые три года, однако сложные условия эксплуатации могут сократить этот срок.

Родионов подчеркивает необходимость регулярных проверок амортизаторов на специализированных станциях технического обслуживания для обеспечения безопасности и комфорта вождения.







