Тренды в садоводве-2024: вот что сейчас популярно в оформлении участков

Главные тренды в садоводстве

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Как и дизайн интерьера, садоводство подвержено циклу тенденций. Тенденции в садоводстве, как правило, следуют сезонам и циклам выращивания. В этой статье расскажем об основных трендах 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Минималистское садоводство

"Я в шутку называю минималистичную палитру растений с акцентом на зелень стилем "50 оттенков зелёного". Этот садовый стиль достаточно гибок в том смысле, что его можно использовать как в солнечных, так и в тенистых помещениях с множеством вариантов ", — говорит ландшафтный дизайнер Кэт Аул Червони в статье для housebeautiful.com.

Последнее исследование TruGreen показало, что многие домовладельцы склоняются к минималистичному ландшафту, поскольку они определяют основные элементы — цветы (67%), здоровый газон (66%) и полезные растения и кустарники (62%) — как три основных элемента, делающих открытое пространство привлекательным

Море зелёной травы — это приветственный коврик, который приглашает друзей и семью откинуться на спинку стула, расслабиться и наслаждаться природой.

2. Хаос в садоводстве

Сейчас наблюдается рост естественных посадок и ковровых газонов. Этот ландшафтный тренд с низкими эксплуатационными расходами не только эстетичен, но и экологичен, поддерживает биоразнообразие и привлекает опылителей.

3. Возрождение садов

В настоящее время одной из важнейших тем ландшафтного дизайна является "переосмысление садов", или восстановление естественного ландшафта и выбора растений на вашем участке. Рост интереса к этому тренду отчасти объясняется "возобновлением интереса к экологичности и использованию местных растений и материалов.