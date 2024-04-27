Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные озвучили причину нахождения предполагаемого признака жизни на мёртвой комете
Пудинг из фиников со вкусом ириски: готовим в духовке
Осуществляем правильное принятие водных процедур
Садальский рассказал, как Владимир Набоков придумал смайлик
Стоимость комнат в Москве снизилась на 1% за год
Тренировка ВИИТ для сжигания жира на животе
Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами
Врач Саламатина: взрослым рекомендуется ограничить потребление соли до 2000 мг
Кинокритик Шнейдеров: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" больше всего похож на роман
Тренды в садоводве-2024: вот что сейчас популярно в оформлении участков

Главные тренды в садоводстве

1:57
Садоводство » Ландшафт

Как и дизайн интерьера, садоводство подвержено циклу тенденций. Тенденции в садоводстве, как правило, следуют сезонам и циклам выращивания. В этой статье расскажем об основных трендах 2024 года.

Главные тренды в садоводстве
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Минималистское садоводство

"Я в шутку называю минималистичную палитру растений с акцентом на зелень стилем "50 оттенков зелёного". Этот садовый стиль достаточно гибок в том смысле, что его можно использовать как в солнечных, так и в тенистых помещениях с множеством вариантов ", — говорит ландшафтный дизайнер Кэт Аул Червони в статье для housebeautiful.com.

Последнее исследование TruGreen показало, что многие домовладельцы склоняются к минималистичному ландшафту, поскольку они определяют основные элементы — цветы (67%), здоровый газон (66%) и полезные растения и кустарники (62%) — как три основных элемента, делающих открытое пространство привлекательным

Море зелёной травы — это приветственный коврик, который приглашает друзей и семью откинуться на спинку стула, расслабиться и наслаждаться природой.

2. Хаос в садоводстве

Сейчас наблюдается рост естественных посадок и ковровых газонов. Этот ландшафтный тренд с низкими эксплуатационными расходами не только эстетичен, но и экологичен, поддерживает биоразнообразие и привлекает опылителей.

3. Возрождение садов

В настоящее время одной из важнейших тем ландшафтного дизайна является "переосмысление садов", или восстановление естественного ландшафта и выбора растений на вашем участке. Рост интереса к этому тренду отчасти объясняется "возобновлением интереса к экологичности и использованию местных растений и материалов.

Ландшафтный Дизайн. ТОП САМЫХ СМЕЛЫХ ТРЕНДОВ 2024. Как создать СТИЛЬНЫЙ САД в ДВА ШАГА?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Домашняя тренировка, которая поможет быстро и эффективно нарастить мышечную массу верхней части тела
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Эксперт рассказал об угрозе эксплуатации авто с неисправными амортизаторами
Врач Саламатина: взрослым рекомендуется ограничить потребление соли до 2000 мг
Кинокритик Шнейдеров: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" больше всего похож на роман
В Египте внедрят карты российской платежной системы "Мир"
Поведение, которое может негативно сказаться на коже: избегайте таких привычек
Казус в практике страхования жителей Кургана
Кинологи развеяли миф о поведении собак
Авиакомпания перманентно забанила пассажира за домогательства на борту
Использование египтянами урана могло стать причиной "проклятия фараонов"
Как вырастить бегонию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников