Россиянам сообщили, что исключение соли из питания принесет только пользу

Врач Саламатина: взрослым рекомендуется ограничить потребление соли до 2000 мг

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное употребление соли провоцирует развитие гипертонии, что может привести к инфаркту или инсульту. Чтобы избежать данных осложнений, желательно ограничивать потребление соли и, при необходимости, отказаться от её добавления в пищу. Данные рекомендации были предложены врачом-кардиологом и терапевтом, профессором, доктором медицинских наук Людмилой Саламатиной.

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Согласно высказыванию Людмилы Саламатиной, ВОЗ советует взрослым ограничить прием соли до 2000 мг в день, что составляет менее пяти граммов или чуть меньше одной чайной ложки. Также было отмечено, что отказ от добавления соли в пищу при приготовлении блюд не представляет опасности.

"Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов. Они всегда её содержат — даже хлеб, кефир и творог, не говоря уже о сыре, колбасе, консервах", — объяснила Людмила Саламатина.

Сохранение нормального уровня кровяного давления, поддержание функционирования нервов и мышц, а также регулирование баланса жидкости в организме — все эти задачи выполняет соль. Терапевт предупреждает, что полное её исключение из рациона недопустимо.