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"Правило трех" в дизайне интерьера: простые советы для трансформации вашего дома

Дизайнер раскрыл смысл "правила трех" в интерьере

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Даже если вы не имеете опыта в профессиональном дизайне, вы, вероятно, знакомы с некоторыми основными правилами этой области.

Дизайнер раскрыл смысл "правила трех" в интерьере
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn is licensed under CC0

Одним из таких является знаменитое "правило трех".

По словам Юлии Тычино, эксперта по дизайну интерьера из издания "БелНовости", эффективное применение этого правила может значительно улучшить эстетику вашего жилища.

Суть правила заключается в следующем:
Цветовая гамма Идеальные интерьеры обычно выполнены в трех цветовых оттенках. Основной цвет составляет 70 %, остальные 30 % распределяются между второстепенным и акцентным цветами.

Это позволяет достичь особенно выразительного дизайна комнаты.

Декор
Для украшения любого пространства в доме идеально подходит комбинация из трех элементов. Это предотвращает перегрузку декоративными деталями.

Использование большего количества элементов может ухудшить общую композицию.

Картины
Создание групп из картин, следуя этому правилу, также может быть впечатляющим. Размещайте картинные группы, объединенные общей темой, цветом или автором.

Это создаст заметный визуальный эффект.

Освещение
Идеальное освещение включает три различных сценария. Это заставит вашу квартиру выглядеть, как будто ее оформил настоящий профессионал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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