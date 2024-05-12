Уникальный сорняк: сделайте суперполезный раствор для плодовых культур из крапивы

Настойка из крапивы для огорода

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Это растение станет отличной подкормкой для растений. Возьмите крапиву и наполовину наполните травой ёмкость. Залейте водой до верха.

Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На ведро объемом 25 литров добавьте две столовые ложки мочевины. Этот раствор бродит около 10 дней.

Перед поливом разведите раствор в пропорции 1 к 1. Не стоит беспокоиться, вы не сожжёте ничего. Поливайте раствором плодовые деревья, кустарники и все огородные культуры в течение всего сезона.

Остатки крапивы после использования утилизируйте на компостной куче или просто вкапывайте на свободное место на грядках. Ферментированная клетчатка быстро разлагается в почве и обогащает её.