Уникальный сорняк: сделайте суперполезный раствор для плодовых культур из крапивы

Это растение станет отличной подкормкой для растений. Возьмите крапиву и наполовину наполните травой ёмкость. Залейте водой до верха.
На ведро объемом 25 литров добавьте две столовые ложки мочевины. Этот раствор бродит около 10 дней.
Перед поливом разведите раствор в пропорции 1 к 1. Не стоит беспокоиться, вы не сожжёте ничего. Поливайте раствором плодовые деревья, кустарники и все огородные культуры в течение всего сезона.
Остатки крапивы после использования утилизируйте на компостной куче или просто вкапывайте на свободное место на грядках. Ферментированная клетчатка быстро разлагается в почве и обогащает её.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.