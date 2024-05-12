Стоять на гвоздях и лежать на шипах: какая выгода от этого античного мазохизма

Может показаться, что колючий коврик — это античное средство для пыток, но на самом деле он является эффективным средством для акупрессурного массажа, не требующим прокалывания кожи. Гвозди, использовавшиеся древними гуру для медитации и лечения, превратились в современную и менее болезненную альтернативу — массажный коврик с сотнями пластиковых шипов. Этот метод помогает снять напряжение с мышц, стимулирует нервную систему и обеспечивает расслабление тканей.
Суть воздействия иголок и шипов заключается в стимуляции определенных точек давления на теле, что улучшает кровообращение, повышает уровень энергии и облегчает боли и ломоту в мышцах. Покраснение кожи после применения коврика свидетельствует о стимуляции кровообращения, что способствует восстановлению мышц. Акупрессура также способствует освобождению заблокированной энергии в организме, восстанавливая ее поток и балансировку. Все это делает массажный коврик популярным средством для здоровья и релаксации.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.