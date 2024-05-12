Важно каждому водителю: секреты безопасных ночных поездок — спасут жизнь

В связи с предстоящим массовым выездом автомобилистов за пределы города и в другие области, специалисты "СберАвто" предоставили "Российской газете" советы о том, как обеспечить безопасность и комфорт при ночных поездках.
Перед началом ночной поездки важно уделить внимание чистоте всех стекол, зеркал и фар автомобиля, так как любые загрязнения могут значительно снизить видимость, особенно в длительной поездке.
Лучше использовать специальные моющие средства, а при их отсутствии — антибактериальные салфетки или газированную воду, уделяя особое внимание удалению всех разводов.
Также необходимо регулярно проверять состояние осветительных приборов, иногда обращаясь в автосервис для проверки и настройки рассеивателей, отражателей и угла света.
Выбор скорости в ночное время требует особой осторожности: не рекомендуется превышать 50 км/ч при включенном ближнем свете и 90 км/ч при использовании дальнего света.
При перестроении и обгоне следует быть внимательным из-за возможного искажения реального расстояния до объектов.
Важно корректно использовать фары: приглушать свет при встречном движении и следовании за другим автомобилем, чтобы избежать ослепления водителей.
Для предотвращения засыпания за рулем рекомендуется хорошо отдохнуть перед дорогой, проветривать автомобиль и употреблять легкую пищу.
В случае усталости полезно воспользоваться коротким сном, остановившись на безопасной стоянке, выпить кофе и сделать 20-30 минутный перерыв.
Следуя этим простым советам, водители смогут поддерживать высокий уровень бдительности и внимания на протяжении всего пути, обеспечивая безопасность себе и другим участникам дорожного движения во время ночных поездок.
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