Важно каждому водителю: секреты безопасных ночных поездок — спасут жизнь

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Автоэксперты дали советы по вождению машин в темное время суток

1:55
Авто

В связи с предстоящим массовым выездом автомобилистов за пределы города и в другие области, специалисты "СберАвто" предоставили "Российской газете" советы о том, как обеспечить безопасность и комфорт при ночных поездках.

Автоэксперты дали советы по вождению машин в темное время суток
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Перед началом ночной поездки важно уделить внимание чистоте всех стекол, зеркал и фар автомобиля, так как любые загрязнения могут значительно снизить видимость, особенно в длительной поездке.

Лучше использовать специальные моющие средства, а при их отсутствии — антибактериальные салфетки или газированную воду, уделяя особое внимание удалению всех разводов.

Также необходимо регулярно проверять состояние осветительных приборов, иногда обращаясь в автосервис для проверки и настройки рассеивателей, отражателей и угла света.

Выбор скорости в ночное время требует особой осторожности: не рекомендуется превышать 50 км/ч при включенном ближнем свете и 90 км/ч при использовании дальнего света.

При перестроении и обгоне следует быть внимательным из-за возможного искажения реального расстояния до объектов.

Важно корректно использовать фары: приглушать свет при встречном движении и следовании за другим автомобилем, чтобы избежать ослепления водителей.

Для предотвращения засыпания за рулем рекомендуется хорошо отдохнуть перед дорогой, проветривать автомобиль и употреблять легкую пищу.

В случае усталости полезно воспользоваться коротким сном, остановившись на безопасной стоянке, выпить кофе и сделать 20-30 минутный перерыв.

Следуя этим простым советам, водители смогут поддерживать высокий уровень бдительности и внимания на протяжении всего пути, обеспечивая безопасность себе и другим участникам дорожного движения во время ночных поездок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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