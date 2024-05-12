Водяные ужи притворяются мёртвыми: как кровь и фекалии спасают их от хищников

Сербские ученые из Белградского университета обнаружили, что водяные ужи используют необычный метод защиты, притворяясь мертвыми и гнилыми, чтобы избежать хищников.
Змеи этого вида покрывают себя собственной кровью и фекалиями и выпускают мускус, имитируя падаль. Такой способ, известный как танатоз, позволяет ужам временно сбивать с толку или отталкивать хищников, сообщает Biology Letters.
Исследование включало тестирование 263 змей, показав, что использование крови и экскрементов сокращает время нахождения в состоянии танатоза, что потенциально увеличивает шансы на выживание.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.