Зеленский выгоден России на своём посту лидера Украины

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Россиянам надо "холить и лелеять" Владимира Зеленского, чья позиция обеспечивает недопущение позорных "договорняков".

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Запад склоняет Зеленского к самоубийству

США и Германия заставят Украину вести переговоры о мире с Россией, сообщает Bild. Делать это, по данным источников газеты в правительстве, планируется не прямым давлением на президента Владимира Зеленского, а сокращая поставки оружия до таких объемов, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — сказал источник в правительстве ФРГ.

Источник Bild считает, что нынешняя цель западных союзников Украины — поставить её в "стратегически выгодную переговорную позицию" для соглашения с РФ о своём "суверенитете и территориальной целостности". Но в чём эта выгодная позиция, источник не раскрывает. Кроме как бредом, этот посыл и не назовёшь.

Например, по мнению Bloomberg, задержки с поставками западного оружия могут вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с более слабой позиции. А в худшем случае, ВС РФ могут прорвать оборону ВСУ, и "тогда у Кремля вообще не будет смысла вести переговоры". Заметим, что фронт уже прорван — в Авдеевке, и идёт наступление россиян по всему фронту.

Кроме того в таких "уговорах" Зеленского присутствует лицемерие. Зная позицию Зеленского, это называется склонением к самоубийству.

Варшаве дан приказ надавить на Киев

Запад будет действовать и другими путями, например, польская забастовка перевозчиков — это один из инструментов. Сегодня среднее время ожидания украинских дальнобойщиков в очереди на польской границе — три дня. Поляки выдвинули целый список требований: от возврата системы лицензирования украинских компаний до специальных очередей для фур с европейскими номерами и доступа к украинской системе "Шлях".

В Минвосстановления Украины уже назвали большинство этих требований нереальными, объявлена эвакуация дальнобойщиков, двое из которых уже скончались в очереди.

Украина терпит большие убытки — 20 млн долл. в сутки, задерживаются гуманитарные товары, комплектующие для техники ВСУ. До конца года убыток может составить более 1.5 млрд долл., что убьет украинскую экономику автоперевозок. Поляки готовы протестовать долго, а Варшава делает вид, что ничего не происходит.

Зеленский — гарантия полной победы РФ над бандеровщиной

Для российского общества не очевидно, что российское руководство не пойдёт на новые "договорняки" с Киевом. Были и "Минск" и "Стамбул", а президент РФ Владимир Путин заявляет, что готов на переговоры с Украиной.

Поэтому, как это не покажется странным, но Зеленского россиянам надо беречь и нахваливать. Именно его позиция и присутствие на президентском посту — гарантия того, что позорных "мирных соглашений" с Западом не будет.

Если же они и возможны, то на условиях отмены санкций, полной капитуляции киевского режима, роспуска ВСУ и неонацистских организаций, организации над ними суда с назначением репараций. Будущее Украины должна решать РФ, а не западные страны.

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