Украинские власти потребовали от Варшавы разблокировки КПП после того, как в очереди на переезд через границу скончался уже второй украинский водитель.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.