Киев обратился к Польше с требованием разблокировать движение на КПП после смерти второго украинского водителя

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Украинские власти потребовали от Варшавы разблокировки КПП после того, как в очереди на переезд через границу скончался уже второй украинский водитель.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эту информацию озвучил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — сказал Зварыч.

Польские перевозчики устроили забастовку на трёх погранпунктах 6 ноября, перекрыв их. Из возмущение вызвано решением обеспечить въезд на территорию ЕС без особого пропуска всем украинским фурам.

Из-за данных им послаблений украинские грузовики начали заезжать в Евросоюз в несколько раз чаще, "подвинув" при этом польских перевозчиков, которые начали нести убытки.