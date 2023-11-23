Украинские власти потребовали от Варшавы разблокировки КПП после того, как в очереди на переезд через границу скончался уже второй украинский водитель.
Эту информацию озвучил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.
"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — сказал Зварыч.
Польские перевозчики устроили забастовку на трёх погранпунктах 6 ноября, перекрыв их. Из возмущение вызвано решением обеспечить въезд на территорию ЕС без особого пропуска всем украинским фурам.
Из-за данных им послаблений украинские грузовики начали заезжать в Евросоюз в несколько раз чаще, "подвинув" при этом польских перевозчиков, которые начали нести убытки.
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