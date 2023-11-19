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Любовь Степушова

Переговоры с Западом о капитуляции Киева - ближайшая цель РФ

4:20
Мир » Бывший СССР » Украина

Капитуляция Киева — ближайшая цель Москвы, далее надо будет разговаривать с Западом о гарантиях безопасности для РФ.

Переговоры с Западом о капитуляции Киева - ближайшая цель РФ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Запад готов к переговорам с РФ по Украине

Появились сигналы о том, что Запад готов на переговоры с РФ по Украине.

Вот они:

  1. В декларации по итогам саммита АТЭС не было упоминаний о специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что российскую делегацию приветствовал Джо Байден, она без проблем получила визы. По словам Оверчука, "позиция России полностью учтена, саммит можно считать удачным". То есть украинская повестка себя исчерпала, международная поддержка США падает на глазах.
  2. Объявлено, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, который 22 ноября организует Индия, в режиме онлайн. Ультиматумов западных стран — или он или мы, не наблюдается.
  3. Влиятельное американское издание Foreign Affairs опубликовало мнение экспертов, которые зафиксировали провал западной стратегии разгрома России на поле боя и впервые прямо заявили, что Украине нужно перейти в оборону и самой предложить России перемирие.
  4. Канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России. Таких "миротворцев" уже много, и они будут плодиться.
  5. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюз не сможет выполнить поставленную перед ним задачу по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов и ракет к марту. И США не смогут. Классика по Карлу Марксу говорит о том, что бытие определяет сознание.

Конечно, дело не в слабости ВСУ и просчётах администрации Джо Байдена, а в силе ВС РФ, экономики и политики РФ, мудрости её политического руководства, сплочённости её народа.

Зеленскому уже нашли замену

На Западе с президентом Украины Владимиром Зеленским по перемирию не договорились. Об этом говорит его воинственная позиция: "лучше красиво умереть, чем жить рабами". Поэтому его дни политика сочтены. Между тем, даже его советник — убеждённый русофоб и нацист Михаил Подоляк, (который заявлял, что Киев "убивал и продолжит убивать русских") и тот засомневался публично в победе Украины, чего раньше себе не позволял.

Как уберут Зеленского — не суть важно, важно, что придёт новый человек, который спишет все неудачи на него и начнёт переговоры с Москвой. Главный репер — отмена закона о запрете переговоров с РФ. Этот закон часто припоминает российская сторона, пеняя западным "партнёрам". Сейчас активно работают над проектом смещения Зеленского Пётр Порошенко, Алексей Арестович*, Валерий Залужный.

Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Москва считает, что Минские и Стамбульские соглашения были обманом со стороны Запада. Поэтому, даже если на Украине пройдут выборы, с новой командой нельзя будет подписывать мирный договор — Россия не может позволить сохранить западное управление территориями бывшей Украины.

Когда Запад согласится на капитуляцию Киева?

Все западные эксперты уверены, что РФ на поле боя несостоятельна, поэтому они надеются во время заморозки конфликта подготовить Украину к новой войне.

РФ надо убедить Запад в своей способности "дойти до Берлина". Как только это начнёт осуществляться, тут же появится возможность начать переговоры без прекращения боевых действий и только о капитуляции Украины с письменными обязательствами Запада о гарантиях безопасности РФ.

Представляется, что до выборов в США в ноябре 2024 года таких переговоров не будет, а будет подготовка Украины к такому состоянию, когда любой, кто предложит бороться с Россией до конца, будет растерзан толпой.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы олаф шольц владимир путин михаил подоляк владимир зеленский
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