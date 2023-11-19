Капитуляция Киева — ближайшая цель Москвы, далее надо будет разговаривать с Западом о гарантиях безопасности для РФ.
Появились сигналы о том, что Запад готов на переговоры с РФ по Украине.
Вот они:
Конечно, дело не в слабости ВСУ и просчётах администрации Джо Байдена, а в силе ВС РФ, экономики и политики РФ, мудрости её политического руководства, сплочённости её народа.
На Западе с президентом Украины Владимиром Зеленским по перемирию не договорились. Об этом говорит его воинственная позиция: "лучше красиво умереть, чем жить рабами". Поэтому его дни политика сочтены. Между тем, даже его советник — убеждённый русофоб и нацист Михаил Подоляк, (который заявлял, что Киев "убивал и продолжит убивать русских") и тот засомневался публично в победе Украины, чего раньше себе не позволял.
Как уберут Зеленского — не суть важно, важно, что придёт новый человек, который спишет все неудачи на него и начнёт переговоры с Москвой. Главный репер — отмена закона о запрете переговоров с РФ. Этот закон часто припоминает российская сторона, пеняя западным "партнёрам". Сейчас активно работают над проектом смещения Зеленского Пётр Порошенко, Алексей Арестович*, Валерий Залужный.
Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Москва считает, что Минские и Стамбульские соглашения были обманом со стороны Запада. Поэтому, даже если на Украине пройдут выборы, с новой командой нельзя будет подписывать мирный договор — Россия не может позволить сохранить западное управление территориями бывшей Украины.
Все западные эксперты уверены, что РФ на поле боя несостоятельна, поэтому они надеются во время заморозки конфликта подготовить Украину к новой войне.
РФ надо убедить Запад в своей способности "дойти до Берлина". Как только это начнёт осуществляться, тут же появится возможность начать переговоры без прекращения боевых действий и только о капитуляции Украины с письменными обязательствами Запада о гарантиях безопасности РФ.
Представляется, что до выборов в США в ноябре 2024 года таких переговоров не будет, а будет подготовка Украины к такому состоянию, когда любой, кто предложит бороться с Россией до конца, будет растерзан толпой.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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