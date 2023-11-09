Алексей Арестович* раскритиковал Запад за желание вернуться в довоенные времена.
Украинский военный аналитик призвал вырабатать общую концепцию безопасности в мире.
Первым шагом в этом направлении он считает решение Еврокомиссии о членстве Украины в Евросоюзе.
"За пару прошедших дней мы узнали, что:
— дальше так нельзя (Залужный),
— мы выбрали вариант "победа" (Зеленский)", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Он признался, что опасается, что решения Украины и Запада останутся только декларациями.
Ранее Арестович призвал Зеленского не трогать Залужного.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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