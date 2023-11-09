Арестович*: Зеленский выбрал вариант "победа", а Залужный сказал, что дальше так нельзя

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Алексей Арестович* раскритиковал Запад за желание вернуться в довоенные времена.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Украинский военный аналитик призвал вырабатать общую концепцию безопасности в мире.

Первым шагом в этом направлении он считает решение Еврокомиссии о членстве Украины в Евросоюзе.

"За пару прошедших дней мы узнали, что: — дальше так нельзя (Залужный), — мы выбрали вариант "победа" (Зеленский)", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Он признался, что опасается, что решения Украины и Запада останутся только декларациями.

Ранее Арестович призвал Зеленского не трогать Залужного.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.