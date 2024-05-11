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Урожай будете собирать вёдрами: чем подкормить клубнику

Рассказываем, чем поливать клубнику

2:09
Садоводство » Плодовые

Клубника — это одна из самых популярных ягод, которая не только радует нас своим вкусом, но и является ценным источником витаминов и питательных веществ. Чтобы получить богатый урожай этой ягоды, необходимо правильно ухаживать за растением, в том числе и поливать его. В этой статье мы расскажем о том, как полить клубнику, чтобы собирать урожай вёдрами.

Рассказываем, чем поливать клубнику
Фото: flickr.com by Shubert Ciencia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Клубника любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому не стоит поливать ее слишком часто и обильно. Лучше делать это регулярно, но умеренно.

Оптимальный режим полива для клубники — 1-2 раза в неделю. В жаркие летние дни можно увеличить частоту полива до 3 раз в неделю. Но не забывайте следить за состоянием почвы и не допускайте ее пересыхания или застоя воды.

Также важно учитывать время полива. Лучше всего поливать клубнику утром или вечером, когда солнце не так активно и вода не будет испаряться слишком быстро. Также это позволит растению успеть впитать влагу до наступления ночи, когда она особенно важна для роста и развития.

При поливе клубники необходимо уделять внимание не только корням, но и листьям. Они также нуждаются во влаге, особенно в жаркие дни. Поэтому старайтесь поливать растение сверху, распыляя воду на листья. Но не переусердствуйте, чтобы не создать условия для развития грибковых заболеваний.

Кроме того, важно правильно выбирать средство для полива. Лучше всего использовать дождеватель или капельную систему полива. Они позволяют равномерно распределить влагу по всей площади посадки и не создают застой воды. Если же вы поливаете руками, старайтесь не заливать воду прямо на корни, а распределять ее равномерно по всей посадке.

Также не забывайте о том, что клубника нуждается в питательных веществах для роста и развития. Поэтому рекомендуется добавлять в воду для полива органические удобрения или специальные минеральные комплексы для клубники.

Кормление клубники в момент цветения и налива ягоды
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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