Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Raiffeisen Bank отказался от приобретения доли в Strabag
Выступление израильской участницы "Евровидения" Голан прервали на бельгийском ТВ
Как использование поворотников в автомобиле спасает жизни
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Алоэ: универсальное средство для кожи от гиперпигментации до увлажнения
Более 350 тысяч туристов приняла Калуга с начала года
Садальский поздравил Марину Влади с 86-летием: "Вы замечательная!"
Алана Мамаева заверила, что пережить развод помогают работа и друзья
Вышли первые эпизоды нового сезона "Доктора Кто"
Жареный картофель, яйца, кинза, лук: вам обязательно понравится испанский омлет из этих ингредиентов

Готовим испанский омлет с картофелем на завтрак

1:21
Еда

Испанский омлет — очень сытное и вкусное блюдо для завтрака. В его основе: хрустящий жареный картофель и яйца.

Готовим испанский омлет с картофелем на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 1 чашка картофеля
  • 1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)
  • 4 яйца
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 1/2 стакана лука
  • 1/4 стакана листьев кинзы
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте картофель и лук. Затем вымойте перец и листья кинзы и мелко нарежьте их. Нагрейте сковороду и налейте 3 столовые ложки растительного масла. Добавьте нарезанный картофель и обжаривайте две минуты. Теперь добавьте нарезанный лук и обжаривайте ещё две минуты. Добавьте соль и готовьте 5-8 минут.
  2. Переложите картофельно-луковую смесь в миску, добавьте туда разбитые яйца. Затем добавьте мелко нарезанный перец, листья кинзы, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты с помощью венчика. Накройте крышкой на 10 минут.
  3. Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Переверните омлет и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут. 
Тортилья или ИСПАНСКИЙ ОМЛЕТ с картошкой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Последние материалы
Алана Мамаева заверила, что пережить развод помогают работа и друзья
ВС РФ освобождают всё новые населённые пункты в Харьковской области
Соседи огурцов могут защитить от вредителей
Курникова разрешает Иглесиасу целовать фанаток из-за его любви к поклонникам
На Украине с 1 июня увеличатся цены на электроэнергию
Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** выступят в Риге для сбора денег Украине
Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений
Экс-участница "Дома-2" Рапунцель призналась в замужестве
Учёные подтвердили гипотезу о распространении тихоходок ветром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников