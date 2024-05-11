Жареный картофель, яйца, кинза, лук: вам обязательно понравится испанский омлет из этих ингредиентов

Готовим испанский омлет с картофелем на завтрак

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Испанский омлет — очень сытное и вкусное блюдо для завтрака. В его основе: хрустящий жареный картофель и яйца.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

1 чашка картофеля

1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)

4 яйца

1/2 чайной ложки чёрного перца

1/2 стакана лука

1/4 стакана листьев кинзы

4 столовые ложки растительного масла

Соль по необходимости

Приготовление

Очистите и нарежьте картофель и лук. Затем вымойте перец и листья кинзы и мелко нарежьте их. Нагрейте сковороду и налейте 3 столовые ложки растительного масла. Добавьте нарезанный картофель и обжаривайте две минуты. Теперь добавьте нарезанный лук и обжаривайте ещё две минуты. Добавьте соль и готовьте 5-8 минут. Переложите картофельно-луковую смесь в миску, добавьте туда разбитые яйца. Затем добавьте мелко нарезанный перец, листья кинзы, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты с помощью венчика. Накройте крышкой на 10 минут. Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Переверните омлет и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут.