Жареный картофель, яйца, кинза, лук: вам обязательно понравится испанский омлет из этих ингредиентов

Испанский омлет — очень сытное и вкусное блюдо для завтрака. В его основе: хрустящий жареный картофель и яйца.
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Ингредиенты
1 чашка картофеля
1/2 стакана стручкового перца (зелёного перца)
4 яйца
1/2 чайной ложки чёрного перца
1/2 стакана лука
1/4 стакана листьев кинзы
4 столовые ложки растительного масла
Соль по необходимости
Приготовление
Очистите и нарежьте картофель и лук. Затем вымойте перец и листья кинзы и мелко нарежьте их. Нагрейте сковороду и налейте 3 столовые ложки растительного масла. Добавьте нарезанный картофель и обжаривайте две минуты. Теперь добавьте нарезанный лук и обжаривайте ещё две минуты. Добавьте соль и готовьте 5-8 минут.
Переложите картофельно-луковую смесь в миску, добавьте туда разбитые яйца. Затем добавьте мелко нарезанный перец, листья кинзы, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты с помощью венчика. Накройте крышкой на 10 минут.
Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Переверните омлет и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут.