Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с "КП" призналась, что вынуждена экономить из-за снижения доходов и финансовой ситуации в стране.
Она напомнила, что заработки 2015-2018 годов не сравнятся с теми, что имеются в настоящее время.
"Страна находится в сложной ситуации, и мы все это должны понимать. Поэтому каждая копеечка, которую я зарабатываю, — для меня радость", — подчеркнула Бузова.
Исполнительница подчеркнула, что ее потенциальный возлюбленный не обязан зарабатывать больше, чем она. В браке и при формировании семейного бюджета она спокойно возьмет часть расходов на себя.
Ранее стало известно, что на бельгийском ТВ прервали выступление израильской участницы "Евровидения".
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.