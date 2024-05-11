Бузова призналась, что начала экономить из-за санкций

Певица Ольга Бузова вынуждена экономить из-за снижения доходов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с "КП" призналась, что вынуждена экономить из-за снижения доходов и финансовой ситуации в стране.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Она напомнила, что заработки 2015-2018 годов не сравнятся с теми, что имеются в настоящее время.

"Страна находится в сложной ситуации, и мы все это должны понимать. Поэтому каждая копеечка, которую я зарабатываю, — для меня радость", — подчеркнула Бузова.

Исполнительница подчеркнула, что ее потенциальный возлюбленный не обязан зарабатывать больше, чем она. В браке и при формировании семейного бюджета она спокойно возьмет часть расходов на себя.

Ранее стало известно, что на бельгийском ТВ прервали выступление израильской участницы "Евровидения".