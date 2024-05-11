Девушка Тимати пострадала на Мальдивах

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова решила вернуть природный оттенок волос

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати, модель Валентина Иванова в своем блоге призналась, что во время отдыха на Мальдивах у нее ужасно выгорели волосы. В связи с этим она решила вернуть себе природный оттенок.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм is licensed under public domain

Иванова рассказала, что во время полета домой пересмотрела старые фотографии и восхитилась тем, как выглядели ее волосы в натуральном цвете.

"Больше не буду красить волосы. Отпускаю свой родной цвет волос, потому что ни одна краска не дает мне тот природный холод. Вскоре буду ходить со странным переходом, но это стоит того. Теперь только маски, питание и уход", — заявила она.

По возвращению в Москву девушка отправилась в салон на процедуру по уходу за волосами и отметила, что для восстановления ей потребуется не меньше года.

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