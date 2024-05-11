Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отменил планы по приобретению акций строительной компании Strabag SE за 1,5 миллиарда евро, как указано в пресс-релизе банка.
"Совет директоров RBI сегодня решил отказаться от заявленной покупки доли в Strabag SE", — отмечается в сообщении банка.
В декабре 2023 года RBI заявил о своих намерениях купить 27,78% акций Strabag SE за 1,51 миллиарда евро.
В России дочерний банк австрийской Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, работает с 1996 года. В апреле RBI сообщил о возможных требованиях Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ускорению сокращения деятельности австрийского банка в России. В отчете за первый квартал группа подтвердила, что продолжает активные действия по продаже или выделению российского дочернего банка.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.