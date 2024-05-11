Raiffeisen Bank International отменяет покупку доли в Strabag SE на 1,5 миллиарда евро

Raiffeisen Bank отказался от приобретения доли в Strabag

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отменил планы по приобретению акций строительной компании Strabag SE за 1,5 миллиарда евро, как указано в пресс-релизе банка.

Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Совет директоров RBI сегодня решил отказаться от заявленной покупки доли в Strabag SE", — отмечается в сообщении банка.

В декабре 2023 года RBI заявил о своих намерениях купить 27,78% акций Strabag SE за 1,51 миллиарда евро.

В России дочерний банк австрийской Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, работает с 1996 года. В апреле RBI сообщил о возможных требованиях Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ускорению сокращения деятельности австрийского банка в России. В отчете за первый квартал группа подтвердила, что продолжает активные действия по продаже или выделению российского дочернего банка.