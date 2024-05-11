Секрет заботы о тонких волосах: семь правил от эксперта

Уход за тонкими волосами: семь важных советов

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главный принцип для тех, у кого тонкие и ломкие волосы, — сохранить их красоту без ущерба. Парикмахер-стилист Евгений Шатохин выделяет 7 золотых правил по уходу за такими волосами.

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Используйте бессульфатный шампунь. Тонкие волосы склонны к жирности, поэтому требуют более частого мытья. Сульфатный шампунь может пересушить кожу головы, вызывая усиленную секрецию себума. Не злоупотребляйте маслами. Использование масел каждый день может утяжелить волосы и спровоцировать их выпадение. При выборе средств обратите внимание на пометку "для тонких волос". Остерегайтесь масок с гидролизованными белками. Хотя они помогают справиться с секущимися концами, избыток белков может утяжелить волосы, приводя к их выпадению. Регулярно очищайте кожу головы. Шампуни для глубокой очистки и пилинги помогут избавиться от остатков стайлинговых средств и излишков себума. Предпочитайте легкие стайлинги. Избегайте средств сильной фиксации, укладка должна быть легкой и обеспечивать дополнительный объем у корней. Не злоупотребляйте сухими шампунями. Их регулярное использование может привести к сухости волос, поэтому используйте их с умеренностью. Подбирайте кондиционер, соответствующий вашему типу волос. Обратите внимание на пометку на упаковке и выбирайте средства, адаптированные к особенностям ваших волос.