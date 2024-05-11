Секрет заботы о тонких волосах: семь правил от эксперта
Уход за тонкими волосами: семь важных советов
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Главный принцип для тех, у кого тонкие и ломкие волосы, — сохранить их красоту без ущерба. Парикмахер-стилист Евгений Шатохин выделяет 7 золотых правил по уходу за такими волосами.
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- Используйте бессульфатный шампунь. Тонкие волосы склонны к жирности, поэтому требуют более частого мытья. Сульфатный шампунь может пересушить кожу головы, вызывая усиленную секрецию себума.
- Не злоупотребляйте маслами. Использование масел каждый день может утяжелить волосы и спровоцировать их выпадение. При выборе средств обратите внимание на пометку "для тонких волос".
- Остерегайтесь масок с гидролизованными белками. Хотя они помогают справиться с секущимися концами, избыток белков может утяжелить волосы, приводя к их выпадению.
- Регулярно очищайте кожу головы. Шампуни для глубокой очистки и пилинги помогут избавиться от остатков стайлинговых средств и излишков себума.
- Предпочитайте легкие стайлинги. Избегайте средств сильной фиксации, укладка должна быть легкой и обеспечивать дополнительный объем у корней.
- Не злоупотребляйте сухими шампунями. Их регулярное использование может привести к сухости волос, поэтому используйте их с умеренностью.
- Подбирайте кондиционер, соответствующий вашему типу волос. Обратите внимание на пометку на упаковке и выбирайте средства, адаптированные к особенностям ваших волос.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова