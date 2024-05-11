Секрет заботы о тонких волосах: семь правил от эксперта

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Уход за тонкими волосами: семь важных советов

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Главный принцип для тех, у кого тонкие и ломкие волосы, — сохранить их красоту без ущерба. Парикмахер-стилист Евгений Шатохин выделяет 7 золотых правил по уходу за такими волосами.

Уход за тонкими волосами: семь важных советов
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  1. Используйте бессульфатный шампунь. Тонкие волосы склонны к жирности, поэтому требуют более частого мытья. Сульфатный шампунь может пересушить кожу головы, вызывая усиленную секрецию себума.
  2. Не злоупотребляйте маслами. Использование масел каждый день может утяжелить волосы и спровоцировать их выпадение. При выборе средств обратите внимание на пометку "для тонких волос".
  3. Остерегайтесь масок с гидролизованными белками. Хотя они помогают справиться с секущимися концами, избыток белков может утяжелить волосы, приводя к их выпадению.
  4. Регулярно очищайте кожу головы. Шампуни для глубокой очистки и пилинги помогут избавиться от остатков стайлинговых средств и излишков себума.
  5. Предпочитайте легкие стайлинги. Избегайте средств сильной фиксации, укладка должна быть легкой и обеспечивать дополнительный объем у корней.
  6. Не злоупотребляйте сухими шампунями. Их регулярное использование может привести к сухости волос, поэтому используйте их с умеренностью.
  7. Подбирайте кондиционер, соответствующий вашему типу волос. Обратите внимание на пометку на упаковке и выбирайте средства, адаптированные к особенностям ваших волос.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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