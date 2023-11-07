Арестович* призвал Зеленского не трогать Залужного: "Не делайте последнюю ошибку"

Алексей Арестович* посоветовал Владимиру Зеленскому не трогать главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Своё обращение к Зеленскому Арестович* назвал "призывом к здравомыслию".

Украинский военный аналитик заверил, что критики режима не раскачивают лодку, а все беды от неэффективной политики.

"Вопрос американской помощи, вопрос недопущения принуждения к переговорам с Путиным, вопрос победы — в Ваших руках", — написал экс-помощник офиса президента Украины в своём Telegram-канале.

Арестович заявил, что у Зеленского есть последний шанс.

"Не делайте последнюю ошибку. Не трогайте Залужного", — дал рекомендации украинскому лидеру аналитик.

Ранее уехавший за рубеж Арестович объяснил, что на Украине его ждёт арест и смерть