Лепс рассказал, какой видит свою смерть

Григорий Лепс мечтает прожить еще 30 лет и умереть в окружении родных

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс в интервью для YouTube-канала "про Л. О. М." заявил, что мечтает прожить еще 25-30 лет и умереть во сне, окружённым своими родными людьми.

Фото: youtube.com by канал Григорий Лепс - Официальный Канал is licensed under public domain

Певец пояснил, что хочет находиться в здравом уме и продолжать самостоятельно ухаживать за собой.

"Не быть в тягость своим близким, своим детям… И уйти спокойно во сне в окружении родных", — признался он.

Григорий Лепс отметил, что боится неизвестности, ведь никто не знает, что будет после ухода из жизни.

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