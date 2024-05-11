eLife: американские учёные обнаружили "бактерии-вампиры", которых притягивает серин — аминокислота, содержащаяся в крови человека

Учёные из США обнаружили "бактерии-вампиры", которые охотятся на кровь человека.
Согласно статье в журнале eLife, эти бактерии притягиваются к жидкой части крови — к сыворотке. Считается, что их притягивает серин — аминокислота, которая содержится в крови человека.
"Мы узнали, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле чувствуют химическое вещество в крови человека и плывут к нему”, — сообщается в статье.
Авторы исследования выяснили, что кровь привлекает такие бактерии, как Salmonella enterica, E. coli и Citrobacter koseri. Во время эксперимента им потребовалось меньше минуты, чтобы отыскать сыворотку.
Учёные считают, что в будущем нужно разработать новые лекарства, способные блокировать эту способность.
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