eLife: американские учёные обнаружили "бактерии-вампиры", которых притягивает серин — аминокислота, содержащаяся в крови человека

Американские учёные обнаружили "бактерии-вампиры"

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из США обнаружили "бактерии-вампиры", которые охотятся на кровь человека.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно статье в журнале eLife, эти бактерии притягиваются к жидкой части крови — к сыворотке. Считается, что их притягивает серин — аминокислота, которая содержится в крови человека.

"Мы узнали, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле чувствуют химическое вещество в крови человека и плывут к нему”, — сообщается в статье.

Авторы исследования выяснили, что кровь привлекает такие бактерии, как Salmonella enterica, E. coli и Citrobacter koseri. Во время эксперимента им потребовалось меньше минуты, чтобы отыскать сыворотку.

Учёные считают, что в будущем нужно разработать новые лекарства, способные блокировать эту способность.