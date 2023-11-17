Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН

4:55 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Россия, увеличивая военное сотрудничество с КНДР, руководствуется приоритетами национальной безопасности в условиях прокси-войны с Западом.

Фото: скрин из видео Telegram-канала "Дневник десантника" by https://t.me/DnevnikDesantnika/4702

Россия плотно взялась за развитие отношений с КНДР

15 ноября прошло заседание межправительственной комиссии России и Корейской народно-демократической республики (КНДР) по обсуждению экономического и научно-технического сотрудничества. Был подписан протокол о расширении совместных проектов. Об этом сообщил в Telegram сопредседатель комиссии глава Минприроды Александр Козлов.

По словам Козлова, обсуждались вопросы поставки в КНДР российской муки, кукурузы, соевого масла и мяса, совместная геологоразведка месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, а также программы культурного, научного и спортивного обменов.

"Наш настрой — всестороннее укрепление связей с КНДР. И те задачи, которые поставил Владимир Владимирович Путин, будут выполнены", — написал Козлов.

Комиссия взялась за дело впервые за четыре года и после визита в РФ Ким Чен Ына 12 сентября. Это говорит о том, что Москва будет всемерно расширять сотрудничество с Пхеньяном, в том числе в военном аспекте.

РФ не нарушает санкции СБ ООН, покупая снаряды у КНДР

На Западе дискутируют о следующих вопросах двустороннего сотрудничества, которые власти РФ не подтверждают:

1. Начались поставки снарядов в зону СВО. Telegram-канал российского военнослужащего "Дневник десантника" это подтверждает.

"В зону СВО прибыли снаряды к РСЗО "Град", которые любезно предоставили наши северокорейские товарищи. Дальность больше, точность выше", — говорит боец на видео.

В октябре этот же канал информировал о планах запуска в РФ 11 заводов быстрой сборки северо-корейского оружия, которые "будут способны производить полный цикл РСЗО и гаубиц с дальностью огня 55-65 км", а также боеприпасов к производимым вооружениям. Для проектировки и строительства, а также надзора в Россию прибудет группа инженеров из Пхеньяна в составе 200 человек, сообщил канал.

Запад на этом моменте угрожает санкциями против РФ и КНДР за нарушение санкционного режима ООН. Но, во-первых, санкции СБ ООН запрещают импорт в КНДР оружия и технологий, а ничуть не экспорт. Из КНДР запрещён экспорт угля, железа, свинца, морепродуктов и рабочей силы— и это всё. Также запрещены совместные предприятия с северокорейским капиталом. Об этом тоже речи не идёт — только корейские инженеры, поэтому РФ никоим образом не нарушает санкции СБ ООН.

Во вторых, они уже не страшны ни РФ, ни КНДР. Их научились преодолевать, они даже полезны, в том числе, для повышения обороноспособности РФ, а это надо ставить во главу угла всегда.

Пхеньян также отрицает "поставки оружия", но не снарядов, и возможно, их производство уже локализовано в РФ.

РФ надо выходить из санкций ООН против КНДР

2. Южнокорейские СМИ отметили, что, возможно, в ходе визита Козлова были дискуссии об отправке северо-корейских рабочих в Россию, что рассматривается КНДР как средство заработка иностранной валюты. Считается, что "конкретные подробности не разглашаются во избежание критики". Да, есть такие санкции, и из них надо выходить.

3. Есть предположение, что Россия может поддерживать разработки твердотопливного двигателя КНДР для нового типа баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Это подсанкционный момент. Если выйти из санкций ООН, то США, Япония, Южная Корея будут вынуждены в значительной мере направлять усилия на сдерживание Пхеньяна. Таким образом, у РФ будет большая свобода действий в СВО на Украине.

Активные обмены делегациями, в том числе на военном уровне, заявление Сергея Лаврова о том, что "санкции против КНДР вводила не РФ, а СБ ООН", говорят о том, что Россия скоро выйдет из них. Потому что Пхеньян давно стал владельцем ядерного оружия, надо это учитывать и принимать его в "ядерный клуб".

В то же время Израиль, который недавно угрожал атомной бомбой Газе, скрывает наличие такого оружия, однако РФ не является инициатором санкционного давления на него в СБ ООН. Это, по меньшей мере, странно.

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