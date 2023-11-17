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Любовь Степушова

Израиль выбрал переговорщика по Палестине - Россию

3:37
Мир » Азия » Ближний Восток

Из Израиля сигнализируют, что национальный интерес этой страны — сохранить хорошие отношения с Россией и сделать их как можно более близкими.

Израиль выбрал переговорщика по Палестине - Россию
Фото: mil.ru

У РФ есть рычаги влияния на Израиль

Бригадный генерал запаса Исраэль Шафир считает, что Израиль не должен вредить своим отношениям с Россией.

Об этом он сказал в интервью газете The Jerusalem Post. По мнению генерала, Москва играет важную роль на Ближнем Востоке, имея "определенный уровень влияния" на Сирию и Иран. Поэтому Израилю следует "сбалансировать и поддерживать хорошие отношения, как с США, так и с Россией", сказал Шафир.

Действительно, рычаги влияния на Израиль через Сирию и Иран у РФ есть. Израиль сейчас бомбит аэропорты Сирии. Москва, выполняя свой союзнический долг, может поставить средства ПВО (С-400) Дамаску, которые защитят не только аэропорты, но и иранские прокси-силы в Сирии и поставки им оружия.

Понимая это, Шафир резонно указывает, что участие Израиля в конфликте на Украине совершенно не соответствует его национальным интересам. Украину он называет "странным феноменом" и полагает, что ни о какой продаже ей боеприпасов не может идти речь, так как это "втягивает Израиль в конфликт".

По словам генерала, Израиль пытается "минимизировать жертвы среди гражданского населения в секторе Газа". Это то, что надо требовать РФ взамен, как представляется, на предложение повлиять на Иран и Сирию и через них — на ХАМАС в плане "прекращения террористической деятельности".

"Национальный интерес Израиля — сохранить хорошие отношения с Россией, сделать их как можно более близкими и лучшими. Мы должны понимать интересы России и знать, как и где они могут соответствовать нашим. Я не сторонник Нетаньяху, но он это хорошо понимает", — сказал Шафир.

Добавим, что именно поэтому премьер Биньямин Нетаньяху до сих пор не принял Владимира Зеленского.

Сигналы из Израиля США и Глобальному Югу

Так как Jerusalem Post — это издание на английском языке, то генерал посылает сигналы также и США, и Глобальному Югу, и они таковы:

  • Израилю следует быть очень осторожным и не допустить, чтобы в этот конфликт включились мировые державы, такие как США, Россия и Китай, поскольку это может привести к крупномасштабному глобальному конфликту.
  • объединение в один пакет военной помощи Украине и Израилю — это попытка администрации Джо Байдена протащить поддержку Украины, против которой выступают республиканцы. 

Только Россия может помочь и Палестине, и Израилю

Интервью вышло в контексте серии статей в Jerusalem Post о том, как обеспечит безопасность Израиля в будущем. Очевидна роль России, как посредника в политических аспектах решения конфликта на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве понимают, что только войной его не решить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

"Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации", — отметил пресс-секретарь.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль дмитрий песков биньямин нетаньяху палестино-израильский конфликт
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