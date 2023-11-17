Из Израиля сигнализируют, что национальный интерес этой страны — сохранить хорошие отношения с Россией и сделать их как можно более близкими.
Бригадный генерал запаса Исраэль Шафир считает, что Израиль не должен вредить своим отношениям с Россией.
Об этом он сказал в интервью газете The Jerusalem Post. По мнению генерала, Москва играет важную роль на Ближнем Востоке, имея "определенный уровень влияния" на Сирию и Иран. Поэтому Израилю следует "сбалансировать и поддерживать хорошие отношения, как с США, так и с Россией", сказал Шафир.
Действительно, рычаги влияния на Израиль через Сирию и Иран у РФ есть. Израиль сейчас бомбит аэропорты Сирии. Москва, выполняя свой союзнический долг, может поставить средства ПВО (С-400) Дамаску, которые защитят не только аэропорты, но и иранские прокси-силы в Сирии и поставки им оружия.
Понимая это, Шафир резонно указывает, что участие Израиля в конфликте на Украине совершенно не соответствует его национальным интересам. Украину он называет "странным феноменом" и полагает, что ни о какой продаже ей боеприпасов не может идти речь, так как это "втягивает Израиль в конфликт".
По словам генерала, Израиль пытается "минимизировать жертвы среди гражданского населения в секторе Газа". Это то, что надо требовать РФ взамен, как представляется, на предложение повлиять на Иран и Сирию и через них — на ХАМАС в плане "прекращения террористической деятельности".
"Национальный интерес Израиля — сохранить хорошие отношения с Россией, сделать их как можно более близкими и лучшими. Мы должны понимать интересы России и знать, как и где они могут соответствовать нашим. Я не сторонник Нетаньяху, но он это хорошо понимает", — сказал Шафир.
Добавим, что именно поэтому премьер Биньямин Нетаньяху до сих пор не принял Владимира Зеленского.
Так как Jerusalem Post — это издание на английском языке, то генерал посылает сигналы также и США, и Глобальному Югу, и они таковы:
Интервью вышло в контексте серии статей в Jerusalem Post о том, как обеспечит безопасность Израиля в будущем. Очевидна роль России, как посредника в политических аспектах решения конфликта на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве понимают, что только войной его не решить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.
"Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации", — отметил пресс-секретарь.
Читайте по теме: Арабские источники опровергают данные о поражении ХАМАС
Украина предала США, а Венгрия поддержала Израиль: метаморфозы на Генассамблее ООН
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.