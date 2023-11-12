Украина предала США, а Венгрия поддержала Израиль: метаморфозы на Генассамблее ООН

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Много удивительных выводов можно сделать по результатам голосования в Генассамблее ООН 11 ноября по палестино-израильскому конфликту.

Фото: Telegram-канал "Это другое"

В Генеральной Ассамблее ООН проголосовали резолюцию по признанию незаконными израильские поселения на палестинской территории, включая Голанские высоты и Восточный Иерусалим (Аль-Кудс).

Проект резолюции под названием "Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и оккупированные сирийские Голаны" был одобрен 9 ноября комитетом по специальным политическим вопросам и деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН.

Резолюцию поддержали 145 стран, включая РФ, Китай, Индию, Великобританию, Германию, Италию, Швецию, Францию, ЮАР, Японию и… Украину. Воздержались от голосования 18 стран, в основном из Латинской Америки и Африки. Против были Израиль, США, Канада, Венгрия, Науру, Маршалловы Острова и Микронезия.

Итоги удивительны по многим позициям.

1. "Цивилизованный" западный мир скукожился до трёх стран — США, Израиля и Канады. Позиция Венгрии достойна отдельного рассмотрения. Позиции островных государств ничтожны в геополитике.

2. Израиль держится только на силе США. Вместе с ослаблением США, что в тренде, позиция Израиля ("мы или они") будет меняться, или он будет уничтожен.

3. Мир подавляющим большинством осуждает действия Израиля в отношении палестинцев, направленных на изгнание их с международно признанных земель и уничтожение пока неполноценной палестинской государственности под предлогом самообороны.

4. Позиция Великобритании, Франции, Швеции и других "цивилизованных" стран, отказавшихся от поддержки США и Израиля, объясняется наличием в их странах огромного количества мигрантов арабского происхождения и, в целом — мусульман, которые сегодня проводят многотысячные митинги в этих странах. В Лондоне 800-тысячный митинг в поддержку Палестины состоялся накануне. Совершенно правильно сигнализирует Илон Маск, что гражданская война в Европе станет неизбежной, если миграция продолжится. Добавим — если власти стран ЕС поддержат безумную войну Израиля.

5. Позиция Великобритании объясняется ещё и тем, что Палестина, когда ещё об Израиле никто и слыхом не слыхивал, управлялась Великобританией по мандату Лиги Наций от 1920 года. По сути, была её колонией. Все последующие события привели к исчезновению британской империи и её влияния в мире. Но с выходом из ЕС, Лондон оживил воспоминания о былом могуществе и сегодня претендует на особую роль в украинском конфликте, определённо — и в палестинском. Это свидетельствует не столько о возрастающей роли Великобритании на мировой арене, сколько об ослаблении США.

6. Позиция Украины удивительна тем, что Киев не поддержал мнение США. Объяснений может быть несколько, от отмщения США за уменьшение политической и финансовой помощи, поддержки тандема Турция — Британия, до личной позиции Владимира Зеленского, который стал неадекватным наркоманом.

7. Позиция Венгрии удивительна тем, что она идёт вразрез и с позицией Европы, и — Турции — большим союзником Венгрии. Объясняется это тем, что в Венгрии проживает "крупнейшая в Европе еврейская община". А в Израиле — около 300 тыс. евреев венгерского происхождения, за которых Венгрия "сейчас особенно беспокоится". Кстати демонизируемый Будапештом Джордж Сорос - венгерский еврей. Теперь еврейские деньги не обойдут стороной Венгрию. Отметим прагматичную позицию Венгрии во всём. Кроме того, Будапешт демонстрирует, что у него нет двойных стандартов — поддерживаешь венгров на Украине — поддерживай и в Израиле. Мигрантов с Востока Венгрия к себе не пускает, поэтому протестного потенциала в стране по арабо-израильскому конфликту нет.

Позиция РФ по данному конфликту следующая: необходимо создать Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий. Рано или поздно, так и будет.

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