Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня подарила 13-летнему сыну Алены Водонаевой свое фото в нижнем белье
Цветы, которые выживут в любых условиях
МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с нарушениями прав своих граждан
Жители Самарской области не смогут гулять в лесах в ближайшие дни
У актрисы Шэрон Стоун через суд требуют выплатить компенсацию за ДТП
Ветеринары рассказали, как обеспечить счастливую старость коту
Продолжается конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным
Banki.ru: страховка от отравления входит в ОМС, ДМС и другие полисы
Как носить стильный нюдовый маникюр
2 обыкновенных продукта с кухни добавляем в воду для мытья полов: гости смотреться в них будут, натрете до блеска

Как сохранить блеск полов дольше? Недорогие и эффективные хитрости уборки

1:59
Недвижимость

Поддержание чистоты полов в доме — это регулярная задача для многих хозяек. Однако со временем полы могут потерять свой первоначальный блеск и начать выглядеть тусклыми и непривлекательными. Для того чтобы вернуть им сияние, не обязательно прибегать к частому мытью, особенно если в доме не живут домашние животные.

Как сохранить блеск полов дольше? Недорогие и эффективные хитрости уборки
Фото: commons.wikimedia. org by Lucidatura pavimenti is licensed under CC-BY-SA-4.0

Эксперты канала "Ms.Чистота" предлагают эффективный и доступный способ, как сделать полы сияющими на долгое время, используя обыденные продукты из кухонного шкафа. Они рекомендуют в ведро с горячей водой добавить стакан яблочного уксуса, который не только эффективно очищает поверхность, но и оставляет приятный аромат, улучшая атмосферу в комнате.

Для усиления антибактериального эффекта в раствор следует добавить немного поваренной соли. Это особенно важно в домах, где есть маленькие дети. Соль помогает бороться с микробами, а также способствует сохранению чистоты поверхности на более длительное время.

Полученная смесь не только глубоко очищает полы, но и безопасна для использования, так как не вызывает аллергии, благодаря натуральным компонентам, таким как яблочный уксус и поваренная соль.

Яблочный уксус — это натуральный продукт, получаемый путем ферментации яблочного сока. Он известен своими антибактериальными и дезинфицирующими свойствами, что делает его популярным выбором для экологически чистой уборки дома. Яблочный уксус не только помогает удалять грязь и жир, но и оставляет приятный, свежий аромат, что делает его идеальным для использования в качестве чистящего средства. Поваренная соль, с другой стороны, активно используется в быту как абразивное и антисептическое средство, помогающее устранять загрязнения и поддерживать гигиену помещений. (Википедия)

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Как сварить вкусный кофе в турке дома: советы профессионального бариста
Простая рекомендация по подкормке рассады
Почему кошки будят своих хозяев: разбираемся в причинах
Опасности перегрева тормозных дисков: что нужно знать каждому водителю
Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился на публике с женой
Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в бане, прикрывшись вениками
ВВП России в 2024 году ждет рост
Нужно ли сбросить вес перед тем, как наращивать мышечную массу?
Актрису Юлию Пересильд с черными волосами сравнили с Моникой Беллуччи
Модель Алеся Кафельникова вернулась в соцсети после восьмимесячного молчания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников