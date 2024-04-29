2 обыкновенных продукта с кухни добавляем в воду для мытья полов: гости смотреться в них будут, натрете до блеска

Как сохранить блеск полов дольше? Недорогие и эффективные хитрости уборки

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддержание чистоты полов в доме — это регулярная задача для многих хозяек. Однако со временем полы могут потерять свой первоначальный блеск и начать выглядеть тусклыми и непривлекательными. Для того чтобы вернуть им сияние, не обязательно прибегать к частому мытью, особенно если в доме не живут домашние животные.

Фото: commons.wikimedia. org by Lucidatura pavimenti is licensed under CC-BY-SA-4.0

Эксперты канала "Ms.Чистота" предлагают эффективный и доступный способ, как сделать полы сияющими на долгое время, используя обыденные продукты из кухонного шкафа. Они рекомендуют в ведро с горячей водой добавить стакан яблочного уксуса, который не только эффективно очищает поверхность, но и оставляет приятный аромат, улучшая атмосферу в комнате.

Для усиления антибактериального эффекта в раствор следует добавить немного поваренной соли. Это особенно важно в домах, где есть маленькие дети. Соль помогает бороться с микробами, а также способствует сохранению чистоты поверхности на более длительное время.

Полученная смесь не только глубоко очищает полы, но и безопасна для использования, так как не вызывает аллергии, благодаря натуральным компонентам, таким как яблочный уксус и поваренная соль.

Яблочный уксус — это натуральный продукт, получаемый путем ферментации яблочного сока. Он известен своими антибактериальными и дезинфицирующими свойствами, что делает его популярным выбором для экологически чистой уборки дома. Яблочный уксус не только помогает удалять грязь и жир, но и оставляет приятный, свежий аромат, что делает его идеальным для использования в качестве чистящего средства. Поваренная соль, с другой стороны, активно используется в быту как абразивное и антисептическое средство, помогающее устранять загрязнения и поддерживать гигиену помещений. (Википедия)