Обнимавшийся с Пугачевой на Кипре Юрий Шевчук вернулся в Россию

Рок-музыкант и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в беседе с НСН признался, что отмечает 67-й день рождения в Санкт-Петербурге, куда вернулся с гастролей.
По его словам, он недавно прилетел с зарубежных гастролей и получает множество поздравлений от друзей и коллег.
"Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная. Пока еще чувствую, что не всем надоел", — заявил артист.
Концерт музыканта на Кипре посетили уехавшие в Израиль певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом). Компанию артистам составил и бизнесмен Олег Тиньков* (внесен в реестр иноагентов).
Ранее стало известно, что супругу Курбана Омарова подозревают в беременности.
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