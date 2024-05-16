Обнимавшийся с Пугачевой на Кипре Юрий Шевчук вернулся в Россию

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Лидер группы "ДДТ" Шевчук отмечает свой день рождения в Петербурге

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Шоу-бизнес

Рок-музыкант и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в беседе с НСН признался, что отмечает 67-й день рождения в Санкт-Петербурге, куда вернулся с гастролей.

Лидер группы "ДДТ" Шевчук отмечает свой день рождения в Петербурге
Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой is licensed under public domain

По его словам, он недавно прилетел с зарубежных гастролей и получает множество поздравлений от друзей и коллег.

"Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная. Пока еще чувствую, что не всем надоел", — заявил артист.

Концерт музыканта на Кипре посетили уехавшие в Израиль певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом). Компанию артистам составил и бизнесмен Олег Тиньков* (внесен в реестр иноагентов).

Ранее стало известно, что супругу Курбана Омарова подозревают в беременности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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