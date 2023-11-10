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Любовь Степушова

Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России

4:57
Мир

Запад исчерпал возможности по свержению Владимира Путина по плану "А", но у глобалистов есть план "Б".

Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России
Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

Каллас: в России "нет настоящей оппозиции"

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что в России "нет настоящей оппозиции, которая что-то делает". А та российская оппозиция, которая действует из-за границы, "не настоящая", так как не имеет влияния на людей.

На откровенность Каллас вызвали пранкеры Вован и Лексус, которые разместили запись телефонного разговора в своей официальной группе во ВКонтакте.

"Поэтому я бы не стала рассчитывать на оппозицию, потому что у них её нет. А общественность стоит за Путина", — добавила эстонский премьер.

Каллас знакома с российскими реалиями больше других европейских политиков, имея мужа, который работал (или работает) с российским бизнесом.

План "А" — приход к власти "либеральной оппозиции"

По плану Запада, именно "либеральная оппозиция" в РФ должна возглавить движение за смещение Владимира Путина, в котором он видит свою главную проблему. Но так как рейтинг одобрения у российского лидера колеблется в районе 80 %, то ставка делается на бунт, путч, дворцовый переворот.

С точки зрения россиян, "либеральная оппозиция" — это обычные "враги народа", так как президент в РФ избирается всенародным голосованием. Кроме того, у её сторонников нет внятной позитивной программы. Они занимаются лишь сомнительными расследованиями коррупции под лозунгом "за всё хорошее против всего плохого".

"Либеральная оппозиция", несмотря на все усилия и деньги Запада, осталась в РФ маргинальной, ещё по причине двух моментов.

Первый — неужели голосовать за Леонида Волкова*, который обещал "быдло" "вешать на фонарях"? Или за Алексея Навального**, который высказался, что презирает тот народ, который "терпит" памятник маршалу Жукову? Каллас совершенно права — российская общественность никогда не поддержит такие идеи.

Во-вторых, с либеральными идеями в РФ уже правил Борис Ельцин, и после себя оставил разруху, беспредел, преступность, сепаратизм. Поэтому позволить, чтобы подобные ему люди "что-то снова делали" — одна мысль вызывает рвотный рефлекс.

У плана "А" сейчас нет базы для подрывной деятельности — российское государство давно ликвидировало западные НПО и НКО, которые спонсировали антироссийскую деятельность. Те же "оппозиционеры", что остались из физических лиц, оценены как иноагенты и лишены прав в пропаганде на широкую публику. Да и с таким клеймом в России не поагитируешь — не поверят.

Что же касается забугорной оппозиции, то здесь Каллас права в оценке, и добавить нечего. Это просто "ноль".

План "Б" активизирован событиями в Дагестане

Тем не менее, сейчас Запад перешёл к реализации плана "Б по раскачке ситуации в РФ. Проблема, на самом деле, не в Путине, а в русском народе, который выдвигает его на роль своего лидера.

В 1935 году руководитель отдела прикладной социологии языка "Аненербе" при СС Георг Шмидт-Рор в работе "О необходимости тайного отдела языковой политики" писал, что "если внутренняя общность русского народа будет развиваться и дальше, это приведёт к тому, что даже окончательное поражение русского государства не уничтожит исходящей от него опасности".

Он сделал вывод, что эту общность необходимо уничтожить — Союз Советских республик "должен быть разложен на свои естественные составляющие — на племена". План нациста предусматривал обособление национального сознания "племён", которое бы находилось в подчёркнутой оппозиции к русскому. 

Именно поэтому на православной Украине появились раскольники, а в мусульманских республиках РФ проклёвываются конфликты на почве антисемитизма.

Неустанно работает Турция со своим тюркским проектом. Эта работа рано или поздно даст негативные для РФ результаты, и непонятно, почему на это Москва смотрит сквозь пальцы. Что надо делать россиянам — каждому? Надо понять, что группка глобалистов играет на наших человеческих страстях, на желаниях человеческого эго — быть великими и лучшими. От негативной энергии, которая направлена на стравливание простых людей, надо отстраняться всеми силами.

Россию мы обязаны удержать от скатывания в межрелигиозную войну.

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* признан Минюстом иноагентом и внесён в списки террористов и экстремистов.

** внесён в списки террористов и экстремистов. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дагестан кая каллас владимир путин
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