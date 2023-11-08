Этнические русские на Украине задумались, не уйти ли с фронта

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Нацисты на Украине "передрались" между собой из-за русского языка. Этнически русские бойцы ВСУ стали задумываться о том, за что воюют.

Фото: news24ua .com

Фарион права — такие на Украине законы

В Сети начались разборки после осуждающих заявлений преподавателя Львовского политехнического университета, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион в адрес русскоговорящих националистов полка "Азов"* .

6 ноября в интервью она сказала, что те из "азовцев"*, кто говорит на русском языке, не являются украинцами, а являются русскими и должны об этом прямо заявить. Она призвала их выполнять 29-ю статью Закона о вооружённых силах и говорить на украинском.

Заметим, что Фарион, по сути, права, потому что русские даже не являются национальным меньшинством на Украине. Их просто нет, как нет у них и права говорить на русском языке. Об этом не раз заявлял киевский режим на основании принятых им законов.

Ярый нацист из полка "Азов"* Максим Жорин (он снял видеоролик, как под Купянском в ров падают замученные за сотрудничество с Россией молодые люди) в соцсети нецензурно "послал" Фарион и призвал СБУ обратить внимание на её деятельность, "которая раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам".

На что Фарион пожелала в Telegram Жорину смерти, так как он предатель, "мусор", у него русская фамилия и он "проявление сатаны".

"Буду и дальше защищать достоинство нашей Родины и заставлять русскоязычных или учить наш язык, или утилизировать", — написала Фарион.

Русскоязычные бойцы ВСУ грозят "уйти с фронта"

На фронте тема языка никого не волнует, заявил снайпер ВСУ с позывным "Дед" в интервью TSN. По его словам, во всех подразделениях, где он служил, большинство бойцов были русскоязычными. В лучшем случае некоторые говорили на суржике и единицы — на украинском.

Автор Telegram-канала 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" повторяет это утверждение. По его словам, русские украинцы, как правило, "находятся в самом замесе". Он выдвигает встречные претензии "вышиватным лицемерам", что они "в большинстве своём свалили и сваливают за границу", и предсказывает, что та же Фарион тут же сбежит, если русская армия придёт к ней в регион (Львов).

Автор канала предупреждает, что русскоязычные украинцы однажды "просто реально уйдут с фронта".

Дни бандеровского** государства Украина сочтены

Что важно в этой перепалке...

Нацисты стали набрасываться друг на друга, не нацисты — задумываться о том, а не прекратить ли убивать русских, если они сами — русские. Пелена оболванивания пропагандой начинает спадать с глаз этнических русских на Украине. И не только русских. Студенты политехнического университета Львова (университет "Львовская политехника", где преподаёт Фарион, написали листовку, в которой призывают Путина прийти и спасти их, а также с призывом к руководству уволить её. Хотя "проблема" русского языка разогревалась на Украине начиная с 2014 года, сейчас она подошла к точке кипения. Мы наблюдаем путь Украины с бандеровской** идеологией к самоубийству. Показательно, что Владимир Зеленский и его администрация этот скандал никак не комментируют, хотя омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы в отношении Фарион по признакам дискриминации "нацменьшинств", что наказывается 161-й статьей Уголовного кодекса. В Киеве же в растерянности по причине того, что государственные скрепы на глазах рушатся. Нельзя насиловать главный закон страны — Конституцию — и считать, что ничего за это не будет. Нацизм на Украине — это и есть то самое, что поддерживает Запад. Причём украинский национализм крайне неадекватен. И эти "перепалки " россиянам нужно как можно чаще показывать в СБ ООН, чтобы смотрели западное общество и представители Глобального Юга.

*- запрещён на территории РФ, признан террористической организацией

**- лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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