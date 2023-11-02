Политолог: после Дагестана вспыхнут Бурятия и Якутия

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Правда ли, что следующие беспорядки после Дагестана могут начаться в Бурятии и Якутии; по какому чёткому алгоритму ЦИПсО вербует сторонников в России; на какие аспекты должна делать упор российская пропаганда в работе с обществом, Pravda.Ru рассказал политолог, философ, депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по информационной политике Олег Матвейчев.

Фото: Telegram

— Олег Анатольевич, на днях триггером взрывоопасной ситуации в Дагестане послужил некий телеграм-канал. Он уже признан экстремистским в России. Как нам победить в жёсткой информационной войне, развязанной Западом?

— Информационное оружие — это любимое и самое мощное оружие Запада. То есть Россия всегда была сильна в горячих войнах, и мы всегда побеждали всех на планете (могли проиграть какую-то битву, но в итоге выигрывали войну), и наши отцы и деды умели сражаться.

Зато все хитрости, подлости, натравливания одного на другого, манипуляции сознанием — это специфика Запада. Мы должны понимать, что информационная война — это наша слабая сторона и надо её усиливать.

Особый упор у Запада сделан на Кавказ. Именно потому там и рвануло. В Дагестане это не первые выходы людей на площадь. У них были протесты по поводу мобилизации, прививочной кампании. Значит, там есть западные структуры или полуваххабитское подполье, которое организует людей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все люди, которые там выходили, — это ваххабиты. Нет, конечно. Выходило много обманутых людей, которые были введены в заблуждение украинскими и западными спецслужбами.

На Кавказе есть ещё ряд республик, с которыми работает Украина. Также прицельные удары украинских спецслужб идут по:

Якутии,

Бурятии.

Там очень много украинских пабликов. Зачастую мы их не можем найти, потому что они работают в Даркнете, то есть в "чёрном интернете". Например, существует во "ВКонтакте" только страничка или паблик для заманивания людей. Там публикуется националистическая информация: бурят погиб или просто столкнулся с противоправными нарушениями. Смотрят, кто поставил лайк, кто репостнул данное сообщение. А потом ему в личку отправляют сообщение: "если хочешь пообщаться с такими же, как ты, которые переживают, регистрируйся по ссылке". И человек уходит из "ВКонтакте" в Даркнет, и там с ним начинают работать опытные психологи, вербуют человека.

— В советское время сначала очень успешно работала пропаганда и авторитет Советского Союза был колоссальный во всём мире. Но потом все расслабились и стали замалчивать какие-то события, не отвечать на них. Но если на нашей стороне правда, зачем что-либо замалчивать? Надо поднимать эти проблемы, объяснять людям происходящее.

— Да, у нас были огромные успехи в пропаганде. После Второй мировой войны Европа практически вся была левой. Коммунистические партии выходили на первые места во Франции, Италии, Греции.

Только огромные усилия Штатов, финансовые вливания, подключение мафии к этому вопросу позволили тоталитарными методами сломить левый крен.

Но с 1970-х годов, во времена Брежнева, постепенно ушёл молодой драйв, когда люди умели хорошо работать, с душой. Мы стали проигрывать информационную войну англосаксам, что привело к падению Советского Союза, к сожалению. Мы помним, как люди выходили на митинги за Ельцина, Мавроди. Людям тогда казалось, что они выходят на митинг по своим убеждениям. О том, что они стали жертвами западной пропаганды, они, конечно, не догадывались.

Что касается нашей нынешней пропаганды, ряд наших деятелей, которые продвигают государственную точку зрения, очень часто взвинчивают обстановку и вместо того, чтобы сеять "разумное, доброе, вечное", сеют панику, агрессию, которые крайне вредны.

В СМИ нужно меньше агрессии, больше конструктива, больше показывать людей труда. Наша пропаганда должна показывать людей, которые на своём рабочем месте решают проблемы, работают добросовестно и выполняют задачи, поставленные государством. Если каждый будет за себя отвечать, то страна будет гораздо сильнее. А у нас за свое рабочее место не отвечают, зато все готовы думать вместо президента.