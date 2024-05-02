Сейчас про них совсем забыли: топ-3 пород кошек, которые были популярны в СССР

Во времена СССР держать экзотических кошек считалось символом статуса и вкуса, но некоторые из тех пород со временем потеряли свою популярность.
Персидская кошка, благородная и пушистая, часто появлялась в советских домах благодаря морякам и дипломатам, которые привозили этих животных из-за границы.
В то время не было необходимости в родословной и других документах — красивый вид и пышный мех этой кошки служили украшением квартиры и подчеркивали статус владельца.
Сегодня же персидские кошки стали менее популярны, возможно, из-за необходимости в регулярном и тщательном уходе за их шерстью и глазами.
Сиамская кошка также пользовалась популярностью в СССР благодаря своему экзотическому внешнему виду и ярко выраженным голубым глазам.
Правильное воспитание могло сделать этих кошек любящими и преданными спутниками на всю жизнь. И хотя их характер иногда кажется злым и агрессивным, они могут быть очень нежными и ласковым.
Сибирская кошка, известная своим дружелюбным нравом, когда-то была одной из желанных пород в каждом советском доме.
Эти кошки хорошо уживались с детьми и всеми членами семьи, а также считалось, что они гипоаллергенны, что делало их идеальным выбором для многих семей.
Сейчас сибирские кошки встречаются гораздо реже и стали одной из редких пород в современных домах.
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