Диетолог рассказала о возможных опасностях упавшего на землю шашлыка

Диетолог Жаровская: не рекомендуется есть шашлык, который упал на землю

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Татьяна Жаровская, врач-гастроэнтеролог, рассказала, какой ущерб для здоровья может принести шашлык, упавший на землю перед жаркой. По утверждению специалиста, шашлык чаще всего готовят на природе, где обитают разные животные, что увеличивает вероятность попадания личинок паразитов сначала на землю, а потом и на упавшее мясо.

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В случае падения шашлычного мяса на землю, даже после того, как оно было тщательно промыто, рекомендуется обработать его тепловой обработкой в течение 10-20 минут для уничтожения яиц паразитов и бактерий, как уточнила врач-гастроэнтеролог.

"Если эти условия будут соблюдены и кусочек хорошо прожарится, то, в принципе, данное мясо можно употребить. Но я бы всё-таки рисковать не стала", — подчеркнула Татьяна Жаровская.

Жаровская также подчеркнула, что слишком сильная зажарка мяса может нанести вред организму из-за выработки канцерогенов, способных негативно повлиять на кишечник и даже спровоцировать рак. Если кусочек мяса случайно упал и жалко его выбрасывать, то можно забрать домой, тщательно промыть и сварить, как подытожила врач.