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Диетолог рассказала о возможных опасностях упавшего на землю шашлыка

Диетолог Жаровская: не рекомендуется есть шашлык, который упал на землю

1:15
Здоровье

Татьяна Жаровская, врач-гастроэнтеролог, рассказала, какой ущерб для здоровья может принести шашлык, упавший на землю перед жаркой. По утверждению специалиста, шашлык чаще всего готовят на природе, где обитают разные животные, что увеличивает вероятность попадания личинок паразитов сначала на землю, а потом и на упавшее мясо.

Диетолог Жаровская: не рекомендуется есть шашлык, который упал на землю
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В случае падения шашлычного мяса на землю, даже после того, как оно было тщательно промыто, рекомендуется обработать его тепловой обработкой в течение 10-20 минут для уничтожения яиц паразитов и бактерий, как уточнила врач-гастроэнтеролог.

"Если эти условия будут соблюдены и кусочек хорошо прожарится, то, в принципе, данное мясо можно употребить. Но я бы всё-таки рисковать не стала", — подчеркнула Татьяна Жаровская.

Жаровская также подчеркнула, что слишком сильная зажарка мяса может нанести вред организму из-за выработки канцерогенов, способных негативно повлиять на кишечник и даже спровоцировать рак. Если кусочек мяса случайно упал и жалко его выбрасывать, то можно забрать домой, тщательно промыть и сварить, как подытожила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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