Настоящее или подделка: автоэксперт разбирается, какое масло подойдет китайским машинам лучше всего

За последние два года удельный вес китайских автомобилей на рынке почти удвоился. Владельцы, пользующиеся гарантией, обычно предпочитают сервис у официальных дилеров и доверяют им выбор моторного масла, как отмечает в своей статье Михаил Колодочкин, эксперт журнала "За рулем".
Однако, по мнению Колодочкина, все больше владельцев китайских авто задумываются о выборе моторного масла, так как со временем они могут отказаться от дорогого официального сервиса. Многие начнут самостоятельно заменять масло или обращаться к неавторизованным сервисам, при этом им важно знать, какое масло подходит для их двигателей.
Михаил Колодочкин предлагает рекомендации по маслам для некоторых популярных китайских моделей:
Кроме того, компания Лукойл предлагает масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, разработанное специально для китайских автомобилей, соответствующее стандартам Европы, США и Японии. На заводе Автотор в Калининграде для первой заливки используется масло Sintec, применяемое в двигателях BAIC, Kaiyi и SWM. Ведущие поставщики масел в дилерские центры — Лукойл, Sintec и Rolf.
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