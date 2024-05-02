Настоящее или подделка: автоэксперт разбирается, какое масло подойдет китайским машинам лучше всего

Автоэксперт посоветовал, какое моторное масло купить для "китайцев"

2:38 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние два года удельный вес китайских автомобилей на рынке почти удвоился. Владельцы, пользующиеся гарантией, обычно предпочитают сервис у официальных дилеров и доверяют им выбор моторного масла, как отмечает в своей статье Михаил Колодочкин, эксперт журнала "За рулем".

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Однако, по мнению Колодочкина, все больше владельцев китайских авто задумываются о выборе моторного масла, так как со временем они могут отказаться от дорогого официального сервиса. Многие начнут самостоятельно заменять масло или обращаться к неавторизованным сервисам, при этом им важно знать, какое масло подходит для их двигателей.

Михаил Колодочкин предлагает рекомендации по маслам для некоторых популярных китайских моделей:

Для автомобилей Chery (Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8) подходит 5W-30/5W-40 SM/SN.

Для Haval Jolion с двигателем 1.5T (147 л. с., GW4G15K) рекомендуется 5W-30 или 0W-30 SN/GF-5, а для двигателя 1.5T (150 л. с., GW4B15D) — 0W-20 SP.

Для Geely Coolray и Atlas Pro с двигателями 1.5T (150 л. с., JLE-3G15TD) и 1.5T (177л.с., JLH-3G15TD) подходят масла 0W-20 или 5W-30 API SN Plus.

Для Exeed LX с двигателями 1.5T (147 л. с., SQRE4T15C) и 1.6T (150 л. с., SQRF4J16) рекомендуется 5W-30 SN/SP, а для модели VX с двигателем 2.0T (249 л. с., QRF4J20C) подойдет 0W-20 API SP.

Кроме того, компания Лукойл предлагает масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, разработанное специально для китайских автомобилей, соответствующее стандартам Европы, США и Японии. На заводе Автотор в Калининграде для первой заливки используется масло Sintec, применяемое в двигателях BAIC, Kaiyi и SWM. Ведущие поставщики масел в дилерские центры — Лукойл, Sintec и Rolf.