Прощай, автомойка: какой цвет сделает походы на мойку реже

Многим водителям не хочется слишком часто посещать автомойку.
Это легко понять, ведь не каждому автомобилисту удаётся найти достаточно свободного времени. Один из хитростей — выбрать автомобиль в подходящем цвете, чтобы уменьшить необходимость в частых мойках.
Правильный оттенок поможет скрыть загрязнения, делая их менее заметными.
Какие цвета избегать
На вопрос о том, какой цвет авто меньше всего маркируется, многие уверенно скажут: "Чёрный!" Однако это заблуждение. Несмотря на кажущуюся логику, что грязь менее заметна на тёмном фоне, пыль на чёрном авто заметна особенно хорошо.
Белый цвет лучше скрывает грязь, но не является идеальным, так как серьёзные загрязнения всё равно будут видны.
Лучший выбор цвета
Серебристый — отличный выбор для тех водителей, у кого не хватает времени на частые посещения мойки.
Автомобили такого цвета дольше сохраняют ухоженный и чистый вид.
Также похожие свойства имеют автомобили других оттенков серого цвета.
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