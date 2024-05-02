Эти породы не для всех: названы самые гордые и независимые породы собак

Топ-3 гордых пород собак

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие породы собак известны своим независимым характером, требующим раннего обучения и социализации.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Американская акита.

Эта порода произошла от скрещивания японской акиты с мастифом и немецкой овчаркой. Американская акита, сильная и самостоятельная, может проявлять агрессию к другим собакам. Тем не менее, с правильным воспитанием она становится дружелюбной и верной своей семье.

Ротвейлер.

Ротвейлеры, изначально выведенные в Германии для охраны и защиты, обладают мощным телосложением. Эти собаки осторожно относятся к незнакомцам, но при грамотном подходе к обучению становятся преданными компаньонами.

Хаски.

Хаски, исторически использовавшиеся для перевозки грузов на длинные расстояния в экстремальных арктических условиях, научились быть независимыми и решительными. Эта порода нуждается в обильной физической активности и социализации для правильного развития.