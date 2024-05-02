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Хищнику — сырое мясо: последствия этого изменения в рационе собаки

Ветеринары ответили, можно ли давать собаке сырое мясо

1:05
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы домашних животных предпочитают баловать своих питомцев сырым мясом или рыбой. Однако такой подход может быть вредным.

Ветеринары ответили, можно ли давать собаке сырое мясо
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты утверждают, что сырое мясо не должно входить в диету собак из-за риска заражения супербактериями. Исследование, проведенное сотрудниками Бристольского университета подтверждает эти опасения.

В ходе исследования было установлено, что рацион, включающий сырое мясо, может способствовать заражению собак бактериями Escherichia coli, известными своей устойчивостью к антибиотикам. Ученые анализировали рационы породистых собак и обнаружили связь между потреблением сырого мяса и наличием кишечной палочки в организме.

Исследования также показали, что эти бактерии могут передаваться от животных к человеку. В связи с этим исследователи не рекомендуют включать сырое мясо в диету домашних животных и советуют соблюдать меры предосторожности при выборе корма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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