Цены на пасхальные куличи и основные ингредиенты выросли: подробности

В России подсчитали индекс пасхального кулича

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным RT, зафиксирован рост средней стоимости пасхальных куличей на 10% по сравнению с прошлым годом.

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Исследование проведено экспертами фискальной платформы "Такском", которые рассчитали соответствующий индекс. В период с 10 по 23 апреля 2024 года стоимость кулича составила 243,5 рубля, что на 197% выше, чем за аналогичный период с 22 марта по 4 апреля 2023 года.

Отмечается также, что в указанный период средняя цена на яйца достигла 145,5 рубля, на молоко — 99,6 рубля, на муку — 88,5 рубля, на цукаты — 203,8 рубля, на творог — 110,5 рубля, на сахар — 84,5 рубля, на изюм — 163,9 рубля и на краску для яиц — 50,1 рубля.