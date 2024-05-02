Что делать, если вечером запланирован спорт, а сил после работы нет: отвечает фитнес-тренер

Согласно фитнес-тренеру Роману Романову, определение лучшего времени для занятий спортом является индивидуальным.
У каждого человека есть период максимальной работоспособности в течение дня, когда его организм наиболее продуктивен. Поэтому стоит экспериментировать с различными временами тренировок, чтобы найти идеальный для себя час.
Относительно питательного режима, все зависит от ваших целей и особенностей своего организма. Рекомендации Романова — постепенно вносить изменения в свой рацион и контролировать калорийность пищи. Это позволит избежать резкого падения уровня сахара в крови и сохранить ощущение лёгкости и бодрости.
Перед тренировками рекомендуется употреблять лёгкий перекус, а также иметь при себе сладкий батончик или конфету на случай возможного снижения уровня сахара.
Не смотря на усталость после работы, тренировки все равно рекомендуется проводить, правда, с учетом правильной нагрузки и интенсивности.
"После работы, когда устал, заниматься спортом можно и даже нужно. Главное — правильно подобрать объем и стиль нагрузки. Если сил совсем нет, то подойдет легкая растяжка или медитация", — рассказал фитнес-тренер в разговоре с NewsNN.
Эксперт добавил, что любые тренировки повышают силу и выносливость, и человек тренируется выдерживать больше нагрузок на работе и в быту.
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