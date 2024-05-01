Небольшая домашняя тренировка, которая поможет вам укрепить и накачать мышцы всего тела

Домашняя тренировка для укрепления всего тела

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

В упражнениях с отягощением для силы используется вес вашего тела в качестве сопротивления для наращивания силы, и их легко выполнять дома. Они возглавляют наш список упражнений в помещении, для которых не требуется оборудование, просто потому, что они могут быть очень эффективными.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они также идеально подходят в качестве упражнений в помещении для начинающих, которым нужно сосредоточиться на освоении основ и создании фундамента, прежде чем добавлять веса или оборудование.

Бёрпи. 3 подхода по 8 — 12 повторений. Начните стоя, присядьте на корточки, отведите ноги назад, чтобы упереться в высокую планку, опустите грудь на пол, оттолкнитесь от высокой планки, подтянитесь ногами к рукам и подпрыгните в воздух.

Прыжки с приседом. 3 подхода по 10 — 15 повторений. Выполняйте обычные приседания, но, вставая, подпрыгивайте нижней частью тела. Убедитесь, что приземляетесь с контролем.

Высокие колени. 3 подхода по 30 секунд. Начните с положения стоя и быстро подтягивайте одно колено к груди, как при беге на месте.

Джамперы. 3 подхода по 15 — 20 повторений. Встаньте, ноги вместе, руки по швам, разведите ноги в стороны и поднимите руки над головой, затем вернитесь в исходное положение.

Медвежьи ползания. 3 подхода по 30 -60 секунд. Встаньте на четвереньки, расположив плечи над запястьями, а колени — прямо под бедрами. Слегка оторвите колени от земли. Двигайтесь вперед, используя руки и ноги.

Подъемы ног лежа. 3 подхода по 10 — 15 повторений. Лягте на спину, ноги прямые. Поднимите обе ноги к потолку, пока ягодицы не оторвутся от пола, затем опустите их обратно, не позволяя нижней части спины потерять контакт с полом.