Небольшая домашняя тренировка, которая поможет вам укрепить и накачать мышцы всего тела

В упражнениях с отягощением для силы используется вес вашего тела в качестве сопротивления для наращивания силы, и их легко выполнять дома. Они возглавляют наш список упражнений в помещении, для которых не требуется оборудование, просто потому, что они могут быть очень эффективными.
Они также идеально подходят в качестве упражнений в помещении для начинающих, которым нужно сосредоточиться на освоении основ и создании фундамента, прежде чем добавлять веса или оборудование.
Бёрпи. 3 подхода по 8 — 12 повторений. Начните стоя, присядьте на корточки, отведите ноги назад, чтобы упереться в высокую планку, опустите грудь на пол, оттолкнитесь от высокой планки, подтянитесь ногами к рукам и подпрыгните в воздух.
Прыжки с приседом. 3 подхода по 10 — 15 повторений. Выполняйте обычные приседания, но, вставая, подпрыгивайте нижней частью тела. Убедитесь, что приземляетесь с контролем.
Высокие колени. 3 подхода по 30 секунд. Начните с положения стоя и быстро подтягивайте одно колено к груди, как при беге на месте.
Джамперы. 3 подхода по 15 — 20 повторений. Встаньте, ноги вместе, руки по швам, разведите ноги в стороны и поднимите руки над головой, затем вернитесь в исходное положение.
Медвежьи ползания. 3 подхода по 30 -60 секунд. Встаньте на четвереньки, расположив плечи над запястьями, а колени — прямо под бедрами. Слегка оторвите колени от земли. Двигайтесь вперед, используя руки и ноги.
Подъемы ног лежа. 3 подхода по 10 — 15 повторений. Лягте на спину, ноги прямые. Поднимите обе ноги к потолку, пока ягодицы не оторвутся от пола, затем опустите их обратно, не позволяя нижней части спины потерять контакт с полом.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.