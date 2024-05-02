Снижение цен на вторичное жилье в Москве в апреле 2024: анализ трендов и прогнозы

Впервые с 2022 года в Москве подешевела "вторичка"

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В апреле текущего года, в исторических районах Москвы, цены на вторичное жилье показали понижение — первый раз с конца 2022 года. По данным, предоставленным IRN. RU и опубликованным в "Известиях", снижение составило всего 0,2%. В то время как в Новой Москве и Подмосковье, стоимость жилья осталась на уровне февраля.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Согласно отчетам, в старых районах Москвы средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 271 690 рублей. В Новой Москве, в апреле, этот показатель оставался неизменным второй месяц подряд, составляя около 204 тыс. рублей. А в Подмосковье средняя цена за квадратный метр вторичного жилья осталась на уровне 154 630 рублей, что соответствует ценам февраля.

По словам Олега Репченко, руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN. RU", с начала 2024 года цены на вторичную недвижимость в Московском регионе оставались стабильными. Однако замечен перелив спроса за пределы Московской кольцевой автодороги (МКАД), в основном в ближайшее Подмосковье, на фоне высоких ипотечных ставок. Несмотря на легкий рост цен зимой, вызванный нехваткой предложений, к весне стоимость жилья слегка упала, особенно это заметно по ситуации в старой Москве.

Репченко подчеркивает, что, несмотря на традиционное уменьшение спроса в мае, ожидать значительного падения цен не стоит из-за инерционности рынка и отсутствия избыточного предложения. В ближайшие месяцы ожидается поиск новой точки равновесия на рынке вторичного жилья с тенденцией к медленному снижению цен.