Возобновление прямых рейсов ИрАэро из Красноярска в Маньчжурию: даты и цены билетов

У россиян появился доступ к новому авиарейсу для шопинга в Китае

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "ИрАэро" объявила о возобновлении рейсов из Красноярска в аэропорт Сицзяо, расположенный на севере Китая, в Маньчжурии. Решение о возвращении данного направления было принято по многочисленным просьбам клиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первый доступный к покупке рейс запланирован на 29 мая, а полеты будут осуществляться до конца октября. Перевозки пассажиров в Китай будут проходить на самолете CRJ-200, рассчитанном на 50 мест, с частотой раз в неделю по средам. Продолжительность полета составит 2 часа 40 минут.

На данный момент пассажирам предлагаются два тарифа: Standard за 17 010 рублей и Optimal+ за 20 950 рублей. Оба включают стоимость провоза багажа.

Особенностью предложения является увеличенная норма багажа в 32 кг, которая позволяет пассажирам перевозить различные товары, включая игрушки, угощения и сувениры из Китая. Многие россияне ездят в Северный Китай не только для туризма, но и для шопинга, особенно привлекают местные рынки с широким ассортиментом одежды по доступным ценам.

Однако стоит учесть, что на таможне могут возникнуть проблемы с прохождением брендовых товаров ввиду санкционных ограничений. Путешественники иногда принимают меры, такие как снятие фирменной упаковки или замена ее на нейтральные коробки, чтобы избежать возвращения товаров.

Кроме Красноярска, "ИрАэро" также осуществляет полеты в аэропорт Сицзяо из Иркутска, где время в пути составляет 1 час 40 минут. Билеты на этот маршрут доступны по цене 13 560 рублей. Больше прямых рейсов в Маньчжурию из России не предлагается, с другими крупными китайскими городами связь поддерживают только основные авиалинии.