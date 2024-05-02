Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Соломатина: после поста рекомендуется употреблять молочные белки
Политолог Ищенко прокомментировал вероятность ввода европейских войск на Украину
Что такое плазмолифтинг и кому он нужен
Богачев: вспышка на Солнце не повлияет на Землю и не вызовет магнитную бурю
"СОГАЗ" сообщил о смерти исполнительного директора Антона Барышека
Депутат ГД Скрозникова: школьников могут привлечь к работе в сельском хозяйстве
Как приготовить банановые блины из безглютеновой муки
Впервые с 2022 года в Москве подешевела "вторичка"
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Возобновление прямых рейсов ИрАэро из Красноярска в Маньчжурию: даты и цены билетов

У россиян появился доступ к новому авиарейсу для шопинга в Китае

2:04
Туризм

Авиакомпания "ИрАэро" объявила о возобновлении рейсов из Красноярска в аэропорт Сицзяо, расположенный на севере Китая, в Маньчжурии. Решение о возвращении данного направления было принято по многочисленным просьбам клиентов.

У россиян появился доступ к новому авиарейсу для шопинга в Китае
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первый доступный к покупке рейс запланирован на 29 мая, а полеты будут осуществляться до конца октября. Перевозки пассажиров в Китай будут проходить на самолете CRJ-200, рассчитанном на 50 мест, с частотой раз в неделю по средам. Продолжительность полета составит 2 часа 40 минут.

На данный момент пассажирам предлагаются два тарифа: Standard за 17 010 рублей и Optimal+ за 20 950 рублей. Оба включают стоимость провоза багажа.

Особенностью предложения является увеличенная норма багажа в 32 кг, которая позволяет пассажирам перевозить различные товары, включая игрушки, угощения и сувениры из Китая. Многие россияне ездят в Северный Китай не только для туризма, но и для шопинга, особенно привлекают местные рынки с широким ассортиментом одежды по доступным ценам.

Однако стоит учесть, что на таможне могут возникнуть проблемы с прохождением брендовых товаров ввиду санкционных ограничений. Путешественники иногда принимают меры, такие как снятие фирменной упаковки или замена ее на нейтральные коробки, чтобы избежать возвращения товаров.

Кроме Красноярска, "ИрАэро" также осуществляет полеты в аэропорт Сицзяо из Иркутска, где время в пути составляет 1 час 40 минут. Билеты на этот маршрут доступны по цене 13 560 рублей. Больше прямых рейсов в Маньчжурию из России не предлагается, с другими крупными китайскими городами связь поддерживают только основные авиалинии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Топ-3 гордых пород собак
Криминальная комедия "На автомате" со Славой Копейкиным выйдет 5 июня
Кошек каких пород держали во времена СССР
Фитнес-тренер рассказал, стоит ли заниматься спортом, если вы устали после работы
Диетолог Жаровская: не рекомендуется есть шашлык, который упал на землю
Ветеринары ответили, можно ли давать собаке сырое мясо
Дороги в России сделают более удобными для туристов
Средний срок ипотечного кредитования сократился на три месяца
Автоэксперт посоветовал, какое моторное масло купить для "китайцев"
В Британии рассказали, как Россия подала пример в обращении с золотом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников