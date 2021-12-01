Почему в карте тюркского мира много чего "зазорного"

Турция не только культурой занимается в РФ, но и политикой и экстремистской деятельностью, поэтому слова Сергея Лаврова о том, что в карте тюркского мира нет ничего зазорного, выглядят, по меньшей мере, странно.

В карте тюркского мира "нет ничего зазорного"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал 1 декабря карту тюркского мира, подаренную турецкими националистами президенту Турции Реджепу Эрдогану.

По словам Лаврова, поддержание связи с соотечественниками является абсолютно нормальным процессом для любого государства. Главный дипломат РФ считает, что Россия тоже может составить аналогичную карту, актуальную для себя, и тогда "придется закрасить практически весь мир" из-за огромной российской диаспоры.

"Если речь идёт о культурных связях не вижу в этом ничего зазорного", — уточнил Лавров, выступая в Думе.

Россия "стесняется" такие карты официально выставлять

Как сказал Pravda. Ru директор Института политических исследований Сергей Марков, "мы имеем такие карты, просто мы их не выставляем на официальных сайтах". Политолог предлагает избавиться от такой "скромности" и более активно развивать единство русского мира.

"Новостью является не то, что националисты карту подарили. Новостью является то, что Эрдоган не боится, не стесняется выкладывать фотографию, где ему дарят карту тюркского мира на свой официальный сайт. И мы должны так же энергично действовать, как действует Эрдоган", — сказал Сергей Марков.

В противном случае, а именно, "если программ для развития тюркского мира будет больше, чем русского", то "какое-то количество" российских, например, башкир, будет "всё больше ощущать себя представителями именно тюркского мира, а не русского", поскольку у башкир есть идентичность и русского мира, подчеркнул эксперт.

Турция занимается в тюркоязычном мире политикой

Политолог считает, что тюркоязычный мир имеет не только культурную составляющую, но и политическую. Именно поэтому Азербайджан во время войны с Арменией за Карабах получил мощную поддержку от Турции. И представители тюркских государств, таких как Киргизия, Казахстан и Таджикистан, поддержали именно Азербайджан в плане восстановления территориальной целостности. И это несмотря на то, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) так же, как и указанные государства, отметил Сергей Марков.

"Бояться этой турецкой активности не надо. Нужно открыто участвовать в широкой конкуренции, имея ввиду, что в Стамбуле тоже очень большая русскоязычная община", — сделал вывод политолог.

Турция занимается в РФ экстремистской деятельностью

Карту президенту Турции подарил глава националистической Партии национального движения Девлет Бахчели. В тюркский мир он включил половину территории РФ, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, некоторые территории Монголии и Ирана.

Известно, что Эрдоган поддержал инициативу Киева по созданию антироссийской "Крымской платформы" и не просто так, а потому что хочет себе "немного Крыма", где проживают татары.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал 1 декабря позицию Анкары в отношении конфликта России с Украиной, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, мы оба подчеркиваем это на саммитах НАТО и встречах на уровне министров, что Турция поддерживает вступление Украины в НАТО", — сказал министр.

Для работы на тюркских "исконных землях" Анкара создала Агентство сотрудничества и развития тюрок" (TIKA). под её эгидой в тюркоязычных регионах РФ работают школы. проводятся мероприятия в ВУЗах. Но это только "крыша"

5 октября в Москве и области задержали руководителей ячейки турецкой организации "Нурджулар" (запрещена в РФ), которые активно вербовали новых членов и продвигали экстремистскую идеологию. Представители организации вели активную пропаганду среди студентов, которые изучали запрещенную литературу, знакомились с идеями тюркского превосходства и планами консолидации исламских стран.

По данным следователей, отобранных студентов дальше направляли в религиозные центры "в одной из зарубежных стран", предположительно, в Турцию. Кроме того, задержанные координировали ячейки в российских регионах, обеспечивая их брошюрами и книгами.

Турецкие инвестиции в экономику Татарстана достигли 2 млрд долл. Сравнимые вливания Россия делает, к примеру, в Белоруссию. Кстати, в 2001 году Татарстан собирался перейти с кириллицы на латинский алфавит турецкого образца. Вряд ли это тоже приемлемая для России "культурная работа".

Если анализировать высказывания российских первых лиц, то они на грани: "чего вы пристали" к Турци — она "белая и пушистая" или шутки типа "центр тюркского мира находится на Алтае", но приказ на убийство летчика Олега Пешкова отдавал именно Эрдоган.

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