В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае

Центр тюркского мира, карту которого подарили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, находится в России. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что центр тюркского мира, который изображён на подаренной Эрдогану лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели карте — "не в Турции".

"Он на территории РФ, на Алтае", — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков назвал Алтай священным местом для тюрков, "откуда они и пошли родом".

"Это я как тюрколог говорю", — подчеркнул представитель Кремля.

Он выразил сожаление по поводу того, что на карте Эрдогана не отмечен настоящий центр тюркского мира.

"Могу сожалеть, что на карте всё-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в интернете появилось фото Эрдогана и Бахчели с картой тюркского мира. На карте к нему отнесены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, страны Балканского полуострова, часть Ирана, существенная часть РФ и Монголия.

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