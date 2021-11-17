Эрдогану преподнесли карту "тюркского мира" с половиной территории России

Лидер националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира. На карте в "тюркский мир" включена едва ли не половина территории России. А точнее сказать, почти 20 субъектов Федерации.

"Тюркский мир" на карте обозначен несколькими цветами. Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан — красным.

Некоторые государства Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии обозначены оранжевым цветом.

Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая отмечены желтым цветом. Что означают эти цвета, не поясняется. Как нет и официальных комментариев от Анкары.

Зато известно, что карта была представлена общественности на следующий день после принятия на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле декларации "Видение тюркского мира до 2040 года". В этой декларации говорится об общей идентичности как об "источнике культурного богатства".

Судя по фото, карту турецкий президент принял вполне благосклонно.

"Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми. Лишь утратив независимость, мы потеряем интерес к этим территориям", — заявлял, например, в 2019 году Реджеп Тайип Эрдоган.

Впрочем, в июле этого года он заявил, что "Турция не претендует на земли, суверенитет и единство какой-либо страны". При этом Эрдоган тогда подчеркивал, что Турция готова оказывать поддержку и помощь братским народам по всему миру.