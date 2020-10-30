Связана ли Турция с атакой экстремиста в Татарстане

Является ли атака экстремиста на отдел МВД в Татарстане следствием работы в этом направлении Турции, рассказывает эксперт Сергей Демиденко.

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Нападение на полицейских в Татарстане

Следственный комитет РФ (СКР), возбудил уголовное дело по факту нападения на отдел МВД в Кукморе (Татарстан) по статье "покушение на теракт". Нападавший был вооружен ножом и застрелен полицией.

По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток, который приехал из Башкирии, пытался поджечь здание районного отдела полиции. После этого он нанес удары ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение.

В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!", — сказал собеседник агентства "Интерфакс" в МВД.

Планы Турции в Татарстане огромны

Известно, что Турция имеет виды на Татарстан, как на братскую "прародину". Так называют в Турции тюркоязычные территории.

Особенно активно работа по отрыву Татарстана от Российской Федерации велась после распада СССР, как через официальные отношения с властями республики, так и через засылку туда эмиссаров различных исламских джамаатов (общин).

Тогда же в Татарстане появились представители джамаата "Нурджулар", сегодня признанного в РФ экстремистской организацией. Тем не менее, недавно живущая в Татарстане лидер партии национальной независимости "Иттифак", писательница Фаузия Байрамова обратилась с открытым письмом именно к президенту Турции Реджепу Эрдогану, сообщает Eadaily.

В своем обращении она просит его заступиться за татарстанских активистов "Нурджулара". Речь идет о Накии Шарифуллиной, которая распространяла экстремистскую литературу, попутно вовлекая в ряды организации новых членов. 24 марта 2020 года в отношении Шарифулиной было возбуждено уголовное дело по ч.2 статье 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), а 25 марта суд отправил ее под домашний арест.

Турция активно "залезает" в Татарстан не только через религиозные общины, но и через экономику, так, четверть всех турецких инвестиций в России приходится на Татарстан, там работают 10 турецких заводов. Взаимно ставятся вопросы о возобновлении работы татаро-турецких лицеев и Турецкого культурного центра.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, лично поздравил Рустама Минниханова с переизбранием на пост главы республики. В разговоре Минниханов попросил передать слова благодарности президенту Турции Реджепу Эрдогану за внимание к теме сотрудничества с республикой, сообщает пресс-служба Минниханова.

Турция занялась тюркоязычной "прародиной"

Не лишне напомнить, что Турция успешно обхаживает постсоветские республики. Грузия давно находится в орбите влияния турецко-азербайджанского тандема. Недавно министр обороны Турции совершил вояж в Казахстан и Узбекистан, где стороны подписали военные соглашения, при этом восторженные признания во взаимной любви друг к другу и "прародине" лились в изобилии. Что же касается военной и другой любой помощи Азербайджану в конфликте с армянами, то она Анкарой даже не скрывается.

Вспомним также, что недавно были обезврежены спящие ячейки экстремистов в Чечне и Ростове. Вкупе с татарстанским случаем и, учитывая турецкую активность, в том числе на крымском направлении, это заставляет задуматься о прямом участии Турции в дестабилизации России.

Экстремизм в Россию не приходит извне

В своем комментарии для "Правды. Ру" доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко не стал проводить прямых параллелей между возможным терактом в Татарстане с агрессивной экспансией Турции на тюркоязычных территориях.

По его словам, радикальный ислам — имеет корни "в нашей специфической действительности", и заблуждением является позиция, что он приходит в Россию извне.

В формировании исламского радикализма, отметил Сергей Демиденко, первым фактором является фактор религиозный, то есть "экзальтация некоторых представителей этого направления", а вторым — социальный.

"Радикальный ислам любого толка завязан на моментах социальной справедливости, необходимости построения общества всеобщей социальной гармонии любыми средствами, даже насилием. И, когда нет никакой другой оппонирующей идеологии, в условиях бедности, неустроенности, люди пытаются найти выход своей оппозиционности именно через религиозность. Поэтому с катушек может слететь любой — и ваххабит, и суфит, и ханафит, и ханбалит, и шафиит, в том числе", — сказал Сергей Демиденко.

Эксперт пока не видит "особых предпосылок" к всеобщей радикализации суфийских общин Башкирии и Татарстана, как это было раньше в ситуации социально-экономического кризиса после развала СССР.

Почему татарские националисты обращаются к Эрдогану

Сергей Демиденко заметил, что Реджеп Эрдоган в последние 20 лет очень много говорит о защите традиционных мусульманских ценностей, но делает это в первую очередь, по мнению эксперта, по соображениям политическим. Для Турции очень важно показать свою политическую независимость и подчеркнуть статус защитников всех мусульман, потому что на этот статус еще претендуют Саудовская Аравия, Иран, Катар, сказал Сергей Демиденко.

Именно поэтому, по его мнению, татарские националисты апеллируют к Эрдогану.

"Байрамова же не будет апеллировать к саудовскому принцу Мухаммаду , который своих диссидентов расчленяет в посольстве в Турции. А Эрдоган вроде бы, с одной стороны, и мусульманин, и защитник, с другой стороны, вроде, цивилизованный человек ", — уточнил востоковед.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя атаку в Татарстане, призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном на наличие экстремистской литературы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Надо проверить все учебные заведения, где может быть экстремистская литература, проверить все социальные сети, вскрывать еще активнее спящие ячейки, посмотреть, кто куда выезжает, в какие арабские страны", — заявил Жириновский.

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