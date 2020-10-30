Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Связана ли Турция с атакой экстремиста в Татарстане

Является ли атака экстремиста на отдел МВД в Татарстане следствием работы в этом направлении Турции, рассказывает эксперт Сергей Демиденко.

Теракт в Кукморе: как Виталий Антипов пытался поджечь полицейский участок в Татарстане. Подробности

Нападение на полицейских в Татарстане

Следственный комитет РФ (СКР), возбудил уголовное дело по факту нападения на отдел МВД в Кукморе (Татарстан) по статье "покушение на теракт". Нападавший был вооружен ножом и застрелен полицией.

По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток, который приехал из Башкирии, пытался поджечь здание районного отдела полиции. После этого он нанес удары ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение.

В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!", — сказал собеседник агентства "Интерфакс" в МВД.

Планы Турции в Татарстане огромны

Известно, что Турция имеет виды на Татарстан, как на братскую "прародину". Так называют в Турции тюркоязычные территории.

Особенно активно работа по отрыву Татарстана от Российской Федерации велась после распада СССР, как через официальные отношения с властями республики, так и через засылку туда эмиссаров различных исламских джамаатов (общин). 

Тогда же в Татарстане появились представители джамаата "Нурджулар", сегодня признанного в РФ экстремистской организацией. Тем не менее, недавно живущая в Татарстане лидер партии национальной независимости "Иттифак", писательница Фаузия Байрамова обратилась с открытым письмом именно к президенту Турции Реджепу Эрдогану, сообщает Eadaily.

В своем обращении она просит его заступиться за татарстанских активистов "Нурджулара". Речь идет о Накии Шарифуллиной, которая распространяла экстремистскую литературу, попутно вовлекая в ряды организации новых членов. 24 марта 2020 года в отношении Шарифулиной было возбуждено уголовное дело по ч.2 статье 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), а 25 марта суд отправил ее под домашний арест.

Турция активно "залезает" в Татарстан не только через религиозные общины, но и через экономику, так, четверть всех турецких инвестиций в России приходится на Татарстан, там работают 10 турецких заводов.  Взаимно ставятся вопросы о возобновлении работы татаро-турецких лицеев и Турецкого культурного центра.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, лично поздравил Рустама Минниханова с переизбранием на пост главы республики. В разговоре Минниханов попросил передать слова благодарности президенту Турции Реджепу Эрдогану за внимание к теме сотрудничества с республикой, сообщает пресс-служба Минниханова.

Турция занялась тюркоязычной "прародиной"

Не лишне напомнить, что Турция успешно обхаживает постсоветские республики. Грузия давно находится в орбите влияния турецко-азербайджанского тандема. Недавно министр обороны Турции совершил вояж в Казахстан и Узбекистан, где стороны подписали военные соглашения, при этом восторженные признания во взаимной любви друг к другу и "прародине" лились в изобилии. Что же касается военной и другой любой помощи Азербайджану в конфликте с армянами, то она Анкарой даже не скрывается.

Вспомним также, что  недавно были обезврежены спящие ячейки экстремистов в Чечне и Ростове. Вкупе с татарстанским случаем и, учитывая турецкую активность, в том числе на крымском направлении, это заставляет задуматься о прямом участии Турции в дестабилизации России.

Экстремизм в Россию не приходит извне

В своем комментарии для "Правды. Ру" доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко не стал проводить прямых параллелей между возможным терактом в Татарстане с агрессивной экспансией Турции на тюркоязычных территориях.

По его словам, радикальный ислам — имеет корни "в нашей специфической действительности", и заблуждением является позиция, что он приходит в Россию извне.

В формировании исламского радикализма, отметил Сергей Демиденко, первым фактором является фактор религиозный, то есть "экзальтация некоторых представителей этого направления", а вторым — социальный.

"Радикальный ислам любого толка завязан на моментах социальной справедливости, необходимости построения общества всеобщей социальной гармонии любыми средствами, даже насилием. И, когда нет никакой другой оппонирующей идеологии, в условиях бедности, неустроенности, люди пытаются найти выход своей оппозиционности именно через религиозность. Поэтому с катушек может слететь любой — и ваххабит, и суфит, и ханафит, и ханбалит, и шафиит, в том числе", — сказал Сергей Демиденко.

Эксперт пока не видит "особых предпосылок" к всеобщей радикализации суфийских общин Башкирии и Татарстана, как это было раньше в ситуации социально-экономического кризиса после развала СССР.

Почему татарские националисты обращаются к Эрдогану

Сергей Демиденко заметил, что Реджеп Эрдоган в последние 20 лет очень много говорит о защите традиционных мусульманских ценностей, но делает это в первую очередь, по мнению эксперта,  по соображениям политическим. Для Турции очень важно показать свою политическую независимость и подчеркнуть статус защитников всех мусульман, потому что на этот статус еще претендуют Саудовская Аравия, Иран, Катар, сказал Сергей Демиденко.

Именно поэтому, по его мнению, татарские националисты апеллируют к Эрдогану.

"Байрамова же не будет апеллировать к саудовскому принцу Мухаммаду , который своих диссидентов расчленяет в посольстве в Турции. А Эрдоган вроде бы, с одной стороны, и мусульманин, и защитник, с другой стороны, вроде, цивилизованный человек ", — уточнил востоковед.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя атаку в Татарстане, призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном на наличие экстремистской литературы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Надо проверить все учебные заведения, где может быть экстремистская литература, проверить все социальные сети, вскрывать еще активнее спящие ячейки, посмотреть, кто куда выезжает, в какие арабские страны", — заявил Жириновский.

Читайте по теме: Теракт в Татарстане: подробности нападения на отдел полиции

В Татарстане задержан сторонник ИГ, готовивший взрыв на заводе

Лагерь отдыха на Волге - исламская угроза?

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы турция теракты татарстан пантюркизм сергей демиденко
Новости Все >
Эксперт - о коронавирусе в РФ: рисковать и вводить локдаун не нужно
Пресс-конференция "Аталанты" отменена из-за коронавируса
За нарушение самоизоляции в Москве выписали 113 тысяч штрафов
В Израиле обнаружили 2000-летнюю печать с изображением Аполлона
Пауки слышат звуки летающих насекомых лапами
Летний сезон на "Роза Хутор" продлён до середины ноября
Пашаев посмеялся над тем, что Ефремову "скосили" полгода срока
Тарьей Бё назвал Логинова жуликом
Курьеры крупной службы доставки пригрозили забастовкой в Москве
Замглавы Центробанка дал советы начинающим частным инвесторам
Последние материалы
Замглавы Центробанка дал советы начинающим частным инвесторам
20 лет работы Путина в одной цифре: какую оценку поставил эксперт?
ВТБ увеличил бюджет "Динамо" на 800 млн рублей
Артисты из группы "Заячий стон" исполнили "антипонтовый" гимн
Различные породы собак появились ещё во время ледникового периода
Песков не стал отрицать, что богатые регионы РФ переманивают врачей
Политики Франции: без контроля мигрантов не решить вопрос терроризма
Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона "тварью"
Дочь Легкоступовой уверена, что мать стала жертвой домашнего насилия
В щупальцах осьминогов обнаружили вкусовые рецепторы
Популярное
Новости Белоруссии
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить

В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.

Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Зарубежный
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Ближний Восток
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Политика. Новости и аналитика
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Польский режиссер Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина Василий Амирджанов Макрон поставил на кон республиканские ценности Василий Амирджанов
Комментарии
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Должна ли Россия осуждать пакт Молотова-Риббентропа?
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников