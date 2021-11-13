Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно

Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах бывшего СССР. Не поздно ли будет начинать действовать, когда в создаваемый Турцией экономический и военно-политический союз подтянутся российские республики?

Созданы Тюркские соединённые штаты

Реджеп Эрдоган созвал 12 ноября на 8-ой саммит Тюркского совета президентов: Азербайджана — Ильхама Алиева, Казахстана — Касым-Жомарта Токаева, Киргизии — Садыра Жапарова, Узбекистана — Шавката Мирзиёева, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедова, присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отметим , что впервые приехал на саммит президент Туркмении (что противоречит его установке уклоняться от внешнеполитических союзов). Тема была заявлена следующая: "Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху". Однако решались гораздо более важные вопросы, а именно представлена глобальная концепция: "Видение тюркского мира на период до 2040 года".

"Этот документ покажет, что наш кругозор не ограничивается только странами-членами, и будет проявлением нашей воли к распространению мира, спокойствия и процветания во всем нашем регионе", — сказал Эрдоган, которого цитирует турецкая пресса.

Президент Турции также заявил, что страны-члены изменят название "Тюркский совет" на "Организация тюркских государств", в Турции её уже назвали "Тюркские соединенные штаты (государства)".

Создана альтернатива ЕАЭС

Прозвучал призыв к торговле в национальных валютах и сделано определение статусов "партнерство" и "наблюдатель". Потенциал нового союза — 300 миллионов жителей и триллионы долларов экономического потенциала.

Фактически институализирована альтернатива ЕАЭС, а, возможно, и ЕС, о чём говорит присутствие Венгрии на высшем уровне.

Заметим, что Концепция-2040 подготовлена по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.

По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них.

"Это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений", — сказал министр.

По итогам саммита подписана Стамбульская декларация.

Заложена также идеологическая база и для военного сотрудничества. Так Эрдоган заявил, что совместная борьба с террористическими организациями должна быть одним из важных элементов повестки дня.

"Мы полны решимости продолжать нашу борьбу со всеми видами терроризма, особенно с центрами зла, такими как PKK-YPG, DAESH и FETO. Мы должны расширять наше сотрудничество в этом отношении. Вдобавок к таким бедствиям нашего времени, как исламофобия и ксенофобия. Мы должны действовать сообща в борьбе с деструктивными течениями", сказал Эрдоган.

Отметим, что военный аспект уже давно продвигается в двусторонних отношениях.

Следующими на саммит приедут представители Татарстана?

Пока Владимир Путин признаёт за Азербайджаном право выбирать союзников, Эрдоган активно их вербует. Для президента Турции очень важно "быть сейчас", и для него открылось окно возможностей в связи победой Азербайджана в Карабахской войне, падением США в Афганистане и появлением новой инициативы из Китая в Сирию и Восточное Средиземноморье. Анкара активно работает по линии "три плюс три" на Кавказе (Армения, Азербайджан и Грузия плюс Россия, Иран и Турция) и на создание зоны влияния вплоть до Черного моря — Балканы — Украина — Беларусь — Польша.

Что будет, если на следующий саммит к Эрдогану явятся главы тюркских мусульманских республик Российской Федерации? Эрдоган ведь заявил, что влияние блока будет распространяться не только на его членов и он уже работает в РФ через свои фонды и инвестиции.

Возможно, именно для этого Татарстан отказался понижать свой институализационный уровень, оставив у власти "президента", отказавшись делать из него "главу".

Пока это "политические игры"

В комментарии для Pravda. Ru заместитель руководителя Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции (Москва) Алмаз Усувалиев отметил, что пока то, что делает Эрдоган — это "политические игры".

По его словам, если говорить о политических направлениях сотрудничества, то для Киргизии всегда были важными, в первую очередь, отношения с Россией, с бывшими советскими республиками, с Евразийским союзом.

"Общее прошлое, сохранившиеся культурные и экономические связи определяют сегодня экономическую и культурную жизнь, и политическую ориентацию нашей страны", — сказал эксперт.

Он объяснил "политические игры" тем, что идёт передел мира, и в этих условиях "многие лидеры стремятся повысить свою роль в новом мировом порядке".

Комментируя слова Эрдогана о борьбе "сообща" против врагов Турции, Алмаз Усувалиев отметил, что "сейчас это жонглирование и манипулирование политическими терминами, что видно по тем событиям, которые происходят в Сирии".

"Терроризм, это термин либеральных американцев, которые изобрели его, и под его маркой уничтожили Ирак, Афганистан и другие страны", — сказал эксперт.

"Жонглирование политическими терминами и введение людей в заблуждение — это инструмент в руках политиков, которые стремятся расширить свои сферы влияния и захватить лакомые куски в мировой экономике", — добавил он.

Отвечая на вопрос отдалятся ли тюркские страны СНГ от РФ, эксперт обратил внимание, что у него нет полномочий выстраивать вектор политики государств Средней Азии.

Однако он отметил, что Россия является участником БРИКС, G20, и "мы же не начинаем подозревать здесь какие-то политические шаги".

"Хотя много замечаний есть и в адрес российского руководства, в принципе, если так рассуждать. Поэтому кто, куда, в какой в союз вступил — это вопрос на совести руководителей, я думаю, это обдуманные взвешенные решения должны приниматься и парламентами, и руководством страны", — сказал Алмаз Усувалиев.

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