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Автор Любовь Степушова

Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией

Турецкие националисты оценивают визит министра обороны Хклуси Акара в Казахстан и Узбекистан, как шаги по воссозданию Османской империи.

Казахстан и Турция усилят военное сотрудничество

Казахстан и Турция — это одна Родина

Министр обороны Турции Хулуси Акар в начале недели нанёс визит в Казахстан и Узбекистан, где и обсудил "перспективы военного и военно-технического сотрудничества".

Об этом пишет турецкий "Журнал обороной промышленности".

Акар встретился с казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым и узбекским — Бахадыром Курбановым.

Выразив удовлетворение пребыванием в Казахстане, и назвав его "прародиной", министр подчеркнул "нашу общую историю, прошлое и общие ценности".

"Я верю, что существующие отношения как в области военной подготовки, так и оборонной промышленности будут и дальше расширяться, и это будет очень полезно для наших стран и вооруженных сил", — сказал он.

"Поскольку наши президенты достигли консенсуса на самом высоком уровне, мы можем легко организовать нашу собственную деятельность в рамках, намеченных ими. Мы, как стороны, согласны с тем, что обе страны имеют сильные вооруженные силы и что обмен знаниями и опытом обеспечит важное взаимодействие", — добавил он.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев поприветствовал министра Акара фразой "Добро пожаловать на Родину с Родины", далее встреча проходила за закрытыми дверями.

Министр обороны Узбекистана Бахадыр Курбанов в ответ на подобные же речи Акара в Ташкенте выразил радость видеть коллегу в своей стране.

"Наши военные отношения стремительно развиваются благодаря отношениям между нашими странами, быстро развиваются", — сказал он. В конце встречи, которая также была закрыта для прессы, Акар и Курбанов подписали Соглашение о военном финансовом сотрудничестве и Протокол о предоставлении денежной помощи.

Армия Турана — фантазия или реальность?

По следам визита министра обороны некоторые турецкие СМИ задались вопросом — возможно ли создание единой туранской армии тюркских народов. Газета habernediyor. com пишет, что "в связи с войной между Азербайджаном и Арменией укрепляется тюркское единство, ценность которого стала более очевидной".

Как сказал " Правде. Ру" востоковед, политолог Адиль Каукенов (Казахстан) создание общей единой армии Турана на сегодняшний день — это "абсолютно нереальная фантастика, недостижимая цель для Турции".

По его словам, Турция видит себя лидером тюркского мира и желает форсировать "какие-то события, желает видеть более реальные интеграционные объединения, особенно сейчас при Реджепе Эрдогане, но это практически невозможно".

"У каждой страны Центральной Азии есть собственные интересы и собственный вектор военного развития, и Турция занимает в этом все достаточно солидное место, но абсолютно не единичное. Больше того, на самом деле, для Центральной Азии основной вектор сотрудничества это, конечно, Россия. Это ОДКБ и обучение офицерского состава, и поставки вооружения, и единая система ПВО, ракетного сдерживания и много-много ещё чего. На самом деле, все эти разговоры носят сиюминутный хайповый характер, но под собой не имеют ничего реального. Другое дело, что у Казахстана теплые отношения с Турцией, но о создании единой армии речи нет", — отметил Адиль Каукенов.

Будут ли казахи и узбеки умирать в военных походах Эрдогана?

Однако в Казахстане есть другие точки зрения.  А парламент в прошлом году ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Турции о военном сотрудничестве по таким направлениям как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений. 

Очевидно, что Турция, в рамках идеологий пантюркизма и неоосманизма, начала активно работать на постсоветском пространстве, и с этой точки зрения поражение Армении в Нагорном Карабахе станет сигналом для Турции о том, что Россия не в состоянии решать вопросы на своих рубежах. А если так, то то, что кажется сегодня нереальным, при "тёплых" отношениях станет реальностью.

Но тогда Казахстану и Узбекистану придется решать, будут ли они участвовать в походах Эрдогана по завоеванию земель "прародины" в России, Сирии, Ливии, и так далее.

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Темы турция казахстан пантюркизм узбекистан неоосманизм адиль каукенов
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